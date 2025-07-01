الملاذًات الآمنًة للمستثمرين.. اتجاه مؤشر الذهب والدولار في بداية تعاملات يوليو 2025.. تقلبات اقتصادية وتحولات استراتيجية

في بداية تعاملات يوليو 2025، يعكس مؤشر الذهب والدولار الأمريكي حالة من التقلبات والتحديات الاقتصادية التي يشهدها السوق العالمي بينما يبقى الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين في أوقات الشكوك، فإن الدولار الأمريكي يظهر تباينًا في أداءه على خلفية التغيرات الاقتصادية في الولايات المتحدة والعوامل الجيوسياسية العالمية.

الذهب، الذي يعدّ من أبرز الأصول الآمنة في الأسواق المالية، استمر في تسجيل مستويات مرتفعة مع بداية يوليو 2025.

وهذا الصعود المدفوع بعدد من العوامل الاقتصادية، يأتي في وقت حرج يعاني فيه الاقتصاد العالمي من توترات متزايدة.

وفي مقدمة العوامل المؤثرة في ارتفاع سعر الذهب هو التضخم المستمر في معظم الاقتصادات الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة فعلى الرغم من الجهود المتواصلة من قبل الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بهدف مكافحة التضخم، إلا أن الأسواق لا تزال تواجه ضغوطًا تضخمية تتسبب في استمرار تراجع قيمة العملات الوطنية، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول أكثر استقرارًا مثل الذهب.

مؤشر الدولار عالميا بين ضغوط الفائدة وتوترات الأسواق

يشهد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية، تذبذبًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية بشأن سياسات الفائدة الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية، والتباطؤ الاقتصادي في عدد من الاقتصادات الكبرى.

المؤشر يُظهر بوادر ضعف نسبي

وحسب خبراء بسوق المال أنه بعد فترة من الصعود القوي نتيجة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بشكل متتالي لمواجهة التضخم، بدأ المؤشر يُظهر بوادر ضعف نسبي، مع تزايد التوقعات بتثبيت الفائدة أو حتى خفضها في النصف الثاني من عام 2025، خاصة مع تباطؤ معدلات التضخم، وظهور إشارات على تباطؤ النمو في الاقتصاد الأمريكي.

وقد بلغ المؤشر في بعض جلسات التداول الأخيرة مستويات تتراوح بين 104 و105 نقاط، بعدما تجاوز 106 في فترات سابقة من العام.

أهم الأدوات التي تقيس قوة الاقتصاد الأمريكي

وأكد خبراء سوق المال أن مؤشر الدولار يعد من أهم الأدوات التي تقيس قوة الاقتصاد الأمريكي وتأثيره على حركة العملات والأسواق العالمية، حيث يؤثر ارتفاعه أو انخفاضه على أسعار السلع الأساسية مثل النفط والذهب، وعلى حركة الأسواق الناشئة التي تعتمد على الدولار في التبادل التجاري والتمويل.

كما تتأثر حركة المؤشر بعدة عوامل رئيسية، أبرزها تصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي، وبيانات التوظيف والتضخم، بالإضافة إلى التوترات الجيوسياسية مثل الحرب في أوكرانيا، والصراع الإيراني الإسرائيلي، والتوترات في بحر الصين الجنوبي.

كل هذه العوامل تخلق مناخًا من الحذر لدى المستثمرين، ما يدفعهم إلى التحوط بالاستثمار في الدولار أحيانًا كملاذ آمن، أو العزوف عنه في أوقات أخرى لصالح الأصول الخطرة.

الدولار لا يزال يُعتبر من أقوى العملات على الساحة الدولية

ورغم أن الدولار لا يزال يُعتبر من أقوى العملات على الساحة الدولية، فإن استمرار الضغوط الاقتصادية والسياسية قد يضعه في مواجهة تحديات حقيقية، خاصة في ظل محاولات بعض الدول تقليل الاعتماد على الدولار في التبادلات التجارية الدولية.

جدير بالذكر يظل مؤشر الدولار مرآة لحالة الاقتصاد الأمريكي والعالمي معًا، وتظل مراقبته أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين وصناع القرار، في ظل عالم سريع التغير تقوده الأحداث السياسية والاقتصادية بوتيرة غير مسبوقة.

الذهب تحت المجهر، هل يصمد المعدن النفيس أمام عاصفة الفائدة والتوترات؟

يواصل الذهب أداءه المتذبذب على الساحة العالمية، وسط تباين العوامل المؤثرة في تحركاته، ما بين رهانات الأسواق بشأن مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية المستمرة، خاصة في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والتقلبات الاقتصادية العالمية التي تجعل المستثمرين في حالة ترقب دائم.

سعر الذهب الأسابيع الماضية

وقال عدد من خبراء سوق المال أنه وفي الأسابيع الماضية، تراوح سعر الذهب بين 2300 و2450 دولارًا للأوقية، متأثرًا بتغير شهية المخاطرة لدى المستثمرين فكلما زادت التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، ارتفعت أسعار الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا وأصلًا لا يدر عائدًا ثابتًا وعلى العكس، تؤدي إشارات التمسك بسعر فائدة مرتفع لفترة أطول إلى تراجع الذهب لصالح أدوات الدين الأمريكية مثل السندات.

التوترات السياسية

وتأتي التوترات السياسية على رأس المحركات الرئيسية لسعر الذهب، حيث تدفع الحروب والصراعات الإقليمية المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كملاذ آمن وقد شهدت الأسواق العالمية قفزات مفاجئة في الأسعار فور اندلاع الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وكذلك عقب تصاعد حدة النزاع في أوكرانيا، في ظل مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتأثيره في استقرار الأسواق.

دور البنوك المركزية

كما تلعب البنوك المركزية دورًا محوريًّا في حركة الذهب، خاصة مع تزايد وتيرة مشتريات الذهب من قبل بنوك كبرى مثل الصين وروسيا، في إطار جهود تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتنويع احتياطيات النقد الأجنبي. وتُعد هذه السياسة أحد العوامل الداعمة لأسعار الذهب على المدى الطويل.

مراقبه البيانات الاقتصادية

من جانب آخر، تواصل الأسواق مراقبة البيانات الاقتصادية الأمريكية، مثل مؤشرات التضخم والنمو والبطالة، لما لها من تأثير مباشر على قرارات الفيدرالي وبالتالي على حركة الذهب وأي إشارات إلى تراجع التضخم أو ضعف النمو تُعزز من مكانة الذهب، بينما تعني بيانات قوية احتمالية تأجيل خفض الفائدة، ما يضغط على المعدن النفيس.

الذهب ما زال محافظًا على جاذبيته

ورغم التقلبات الحالية، يظل الذهب محافظًا على جاذبيته كأداة تحوط رئيسية ضد التضخم والأزمات المالية، مما يجعله مكونًا أساسيًا في محافظ كبار المستثمرين والبنوك المركزية وبينما تتقاطع العوامل السياسية والاقتصادية مع تطورات الأسواق، يبدو أن الذهب سيبقى في قلب المشهد المالي العالمي، يعكس المخاوف والآمال على حد سواء.

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