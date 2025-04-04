مؤشر الدولار ينخفض عالميا بعد رسوم ترامب الأخيرة

مؤشر الدولار، واصل مؤشر الدولار انخفاضه مقابل جميع العملات الرئيسية بعد قرارات ترامب الأخيرة بفرض رسوم جمركية، ليسجل اليوم الجمعه 4 أبريل 2025 بحركة التعاملات 102.59 نقطة،

هبوط الدولار أمام العملات الرئيسية

وذكر مؤشر "بلومبرج أن "الدولار تراجع بنحو 3%، في أسوأ بداية منذ عام 2017، وفي المقابل ارتفع سعر الذهب، وهو ملاذ آمن منافس، إلى مستوى قياسي تجاوز 3106 دولارات للأونصة.

وحسب “ بلومبرج ” فإن هذا التراجع لم يضعف قوة الدولار بشكل كبير؛ نظرًا إلى أنه كان قد ارتفع كثيرًا سابقًا مدعومًا بقوة الاقتصاد، وارتفاع أسعار الفائدة ومن الممكن أن يستعيد زخمه إذا أثارت المخاوف من تباطؤ عالمي موجة شراء لسندات الخزانة الأمريكية من قبل المستثمرين الأجانب كما أنه لا يزال راسخًا كعملة أساسية في العالم، تُستخدم في غالبية احتياطيات البنوك المركزية، وفي شراء السلع الأساسية مثل النفط، إلى حد كبير بسبب عدم وجود بديل حقيقي حتى الآن.

طالما اعتبر مؤشر الدولار ملاذا آمنا في أوقات تراجع الأسواق، فلم يشهد هذه المرة أي انتعاش، رغم اندفاع المستثمرين بحثا عن الملاذات الآمنة، بل على العكس، كان يتراجع أيضا، وبوتيرة متسارعة مع تدفق الأموال الساخنة نحو الذهب والين والأسهم الأوروبية، أي أصول تقريبا عدا الأمريكية.

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مؤشر الدولار - فيتو

مؤشر الدولار - فيتو

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ ( US Dollar Index )

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات.

يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

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