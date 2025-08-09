السبت 09 أغسطس 2025
اليوم، سموحة يستضيف طلائع الجيش في أولى جولات الدوري

سموحة، فيتو
سموحة، فيتو

الدوري المصري، يستضيف فريق سموحة، في السادسة مساء اليوم السبت، فريق طلائع الجيش باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة الدورى الممتاز لموسم 2025 -2026.

فيما كشف أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة، عن قائمته لمواجهة طلائع الجيش اليوم في أولى مبارياته بالدوري المصري الممتاز 

وضمت القائمة التي أعلنها أحمد عبد العزيز المدير الفني كل من: الهاني سليمان، شريف رضا، وأحمد ميهوب، أحمد حكم، محمد دبش، أحمد عوض، عبد الرحمن عامر، ويوسف عفيفي، عماد فتحي، أحمد فوزي، سمير فكري، الحبيب أحمد، خالد الغندور، محمد كونييه، سمادو، ومحمد مكرونه، صامويل أمادي، عبده يحيى، حسام أشرف، وبابا بادجي.

وفي المقابل، يأمل هيثم شعبان، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، فى العودة بالنقاط الثلاث والفوز من أجل الحصول على دفعة معنوية لمواصلة مشواره البطولة.

ونجح طلائع الجيش فى التعاقد مع عدة صفقات، أبرزها المهاجم التوجولي إسماعيل أورو أجورو، والأنجولي ديلسون كاموني لاعب زد اف سي، والتونسي حسام بن السيد السويسي لاعب خط وسط اتحاد قردان التونسي، خالد أبو زيادة مدافع بتروجت، ومحمد عاطف لاعب الزمالك، ورحل عن صفوف طلائع الجيش كل من يسري وحيد وأحمد متعب وأحمد سمير، وجودون شيكا.

