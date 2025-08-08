أول تعليق لـ يانيك بعد فوز الزمالك على سيراميكا في أولى جولات الدوري

الزمالك وسيراميكا، صرح البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري كانت متكافئة، مشيرًا إلى أن هناك بعض الأوقات كان المنافس يستحوذ على الكرة بصورة أكبر.

وأضاف أن فريقه نجح في السيطرة على استحواذ سيراميكا الذي لم تسنح له سوى فرصة واحدة في الشوط الأول.

وتابع المدير الفني: “نجحنا في خلق العديد من المواقف الهجومية في المباراة، وكنا نتمنى أن تكون الكرة معنا لفترة أطول في اللقاء، ولكن اللاعبون ظهروا بعقلية ممتازة جدًا وبذلوا مجهودات كبيرة من أجل تحقيق الفوز”.

وأضاف فيريرا: "سعيد بالفوز الذي نستحقه وسنستمر في العمل لمواصلة الانتصارات في الفترة المقبلة".

وتابع: "نبيل دونجا لم يتعرض للإصابة ولكن الجهاز الفني شعر بإجهاد اللاعب بخلاف حصوله على بطاقة صفراء، وكان هناك تخوف من حصوله على بطاقة حمراء، ولكنه قدم مباراة جيدة بالفعل".

وفي ما يخص غضب شيكو بانزا بعد استبداله قال المدير الفني: "لم أر في حياتي لاعب يتم استبداله ويكون سعيدًا، وهذا ليس بالموقف الضخم لنقف أمامه ومتأكد من أن اللاعب لديه الكثير ليقدمه للفريق".

وتابع فيريرا: "لا أرغب في معرفة الفرق المنافسة لكيفية تحضير الزمالك للعب، وسيكون هناك طرق مختلفة في المباريات المقبلة".

وأضاف المدير الفني: "المباراة كانت صعبة اليوم، وشيكو بانزا كان يواجه دفاع كبير من الفريق المنافس".

وأوضح يانيك فيريرا إنه يعلم أن جماهير الزمالك لديها نهم لتحقيق الفوز، وكانوا من العوامل المحفزة للاعبين، وذهبنا بعد اللقاء لتحية اللاعبين.

واختتم المدرب البلجيكي قائلًا: "التحضيرات في معسكر الإعداد كانت عامة لكل الأفكار، ولم يكن هناك متسع من الوقت للعمل بشكل فردي مع اللاعبين وسيتم العمل مع الجزيري وباقي المهاجمين بشكل فردي، كما أن سيف الجزيري شارك في وقت كانت به تحولات كثيرة في اللقاء، وإذا كانت لديه جاهزية بدنية أكبر سيكون لديه قدرة على إنهاء الفرص بشكل أفضل، وفيما يخص عدي الدباغ سيظهر مع الفريق في الفترة المقبلة".

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ليحصد أول ثلاث نقاط في مشواره نحو المنافسة على لقب الدوري.

بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025

حقق نادي الزمالك الفوز علي نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهم، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وفي الدقيقة 3 تصدي القائم لفرصة هدف محقق لصالح فريق سيراميكا كليوباترا بعد تسديدة قوية من فخري لاكاي.

وفي الدقيقة 25 سدد محمد شحاتة لاعب الزمالك تسديدة قوية كادت أن تسكن شباك سيراميكا قبل أن يتدخل عمرو السولية لـ إنقاذ مرمى فريقه.

وسدد ناصر ماهر كرة خطيرة لصالح الزمالك في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع لكنها مرت بجوار القائم لحارس سيراميكا.

سجل ناصر ماهر هدف نادي الزمالك الأول أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 84.

وجاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 97 عن طريق محمد شحاتة.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا”، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر، شيكو بانزا، ناصر منسي.

