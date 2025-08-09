ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا

ترتيب الدوري المصري، انتهت مباراة الزمالك بالفوز على حساب سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الأولي من المسابقة، والتي أقيمت على أرضية ملعب هيئة قناة السويس.



وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1ـ المصري البورسعيدي 3 نقاط.

2 الزمالك 3 نقاط.

3ـ بيراميدز نقطة وحيدة.

4ـ وادي دجلة نقطة وحيدة.

5ـ الأهلي بدون نقاط.

6ـ مودرن سبورت بدون نقاط.

7 ـ سيراميكا كليوباترا بدون نقاط.

8ـ كهربا الإسماعيلية بدون نقاط.

9ـ الإسماعيلي بدون نقاط.

10ـ الاتحاد السكندري بدون نقاط.

11ـ المقاولون العرب بدون نقاط.

12ـ البنك الأهلي بدون نقاط.

13ـ حرس الحدود بدون نقاط.

14ـ سموحة بدون نقاط.

15ـ إنبي بدون نقاط.

16ـ طلائع الجيش بدون نقاط.

17ـ غزل المحلة بدون نقاط.

18ـ فاركو بدون نقاط.

19 ـ زد بدون نقاط.

20 ـ بتروجت بدون نقاط.

21 ـ الجونة بدون نقاط.

الزمالك وسيراميكا، حقق نادي الزمالك الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهم، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وفي الدقيقة 3 تصدي القائم لفرصة هدف محقق لصالح فريق سيراميكا كليوباترا بعد تسديدة قوية من فخري لاكاي.

وفي الدقيقة 25 سدد محمد شحاتة لاعب الزمالك تسديدة قوية كادت تسكن شباك سيراميكا قبل أن يتدخل عمرو السولية لإنقاذ مرمي فريقه.

وسدد ناصر ماهر كرة خطيرة لصالح الزمالك في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع لكنها مرت بجوار القائم لحارس سيراميكا.

سجل ناصر ماهر هدف نادي الزمالك الأول أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 84.

وجاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 97 عن طريق محمد شحاتة.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا”، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر، شيكو بانزا، ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وآدم كايد وعبد الحميد معالي وعدي الدباغ وسيف الجزيري.

