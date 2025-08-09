السبت 09 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا

الزمالك وسيراميكا،
الزمالك وسيراميكا، فيتو

ترتيب الدوري المصري، انتهت مباراة الزمالك بالفوز على  حساب سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الأولي من المسابقة، والتي أقيمت على أرضية ملعب هيئة قناة السويس.


وجاء ترتيب الدوري المصري كالتالي:

1ـ المصري البورسعيدي 3 نقاط.

2 الزمالك 3 نقاط.

3ـ بيراميدز نقطة وحيدة.

4ـ وادي دجلة نقطة وحيدة.

5ـ الأهلي بدون نقاط.

6ـ مودرن سبورت بدون نقاط.

7 ـ سيراميكا كليوباترا بدون نقاط.

8ـ كهربا الإسماعيلية بدون نقاط.

9ـ  الإسماعيلي بدون نقاط.

10ـ الاتحاد السكندري بدون نقاط.

11ـ المقاولون العرب بدون نقاط.

12ـ البنك الأهلي بدون نقاط.

13ـ حرس الحدود بدون نقاط.

14ـ سموحة بدون نقاط.

15ـ إنبي بدون نقاط.

16ـ طلائع الجيش بدون نقاط.

17ـ غزل المحلة بدون نقاط.

18ـ فاركو بدون نقاط.

19 ـ زد بدون نقاط.

20 ـ بتروجت بدون نقاط.

21 ـ الجونة بدون نقاط.

الزمالك وسيراميكا، حقق نادي الزمالك الفوز على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهم، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وفي الدقيقة 3 تصدي القائم لفرصة هدف محقق لصالح فريق سيراميكا كليوباترا بعد تسديدة قوية من فخري لاكاي. 

وفي الدقيقة 25 سدد محمد شحاتة لاعب الزمالك تسديدة قوية كادت تسكن شباك سيراميكا قبل أن يتدخل عمرو السولية لإنقاذ مرمي فريقه.

وسدد ناصر ماهر كرة خطيرة لصالح الزمالك في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع لكنها مرت بجوار القائم لحارس سيراميكا. 

سجل ناصر ماهر هدف نادي الزمالك الأول أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 84.

وجاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 97 عن طريق محمد شحاتة. 

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا 

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:
حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا”، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر، شيكو بانزا، ناصر منسي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وآدم كايد  وعبد الحميد معالي وعدي الدباغ وسيف الجزيري.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري المصري البنك الاهلي المصري البورسعيدي سيراميكا كليوباترا قناة السويس مباريات الجولة الأولي مباراة الزمالك

مواد متعلقة

أول تعليق لـ يانيك بعد فوز الزمالك على سيراميكا في أولى جولات الدوري

القائمة الأولى لسموحة في الدوري الجديد لمواجهة طلائع الجيش

طارق مجدي يدير مباراة الأهلي ومودرن، حكام الجولة الأولى من الدوري المصري

تقارير تصدم النصر السعودي في صفقة نجم برينتفورد الإنجليزي

مارتينيز يودع زملاءه ببرشلونة بعد اقتراب انضمامه للنصر السعودي (فيديو)

مع انطلاق النسخة الـ 67، تعرف على المواسم الملغاة بالدوري المصري

قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري

مع انطلاق الإيجبشن ليج، حكاية أول دوري في مصر

الأكثر قراءة

ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا

بيخمسوا، " كباية شاي" حسام حسن وطارق سليمان بمباراة الزمالك تثير الجدل (فيديو)

اعمل حسابك في هذا الوقت، تعطل خدمات إنستاباي اليوم بسبب التحديثات

الظهور الأول لـ أحمد فتوح بعد أزمة حفل راغب علامة

أحمد عبد العزيز عن فيديو رفض مصافحة معجب: اتفهم غلط.. وجمهوري هو سبب نجاحي

عودة الموجة الحارة بقوة، تحذير شديد من حالة الطقس اليوم السبت

تشمل سلاح حماس وإدارة القطاع، وكالة أمريكية تكشف تفاصيل صفقة مصر وقطر لإنهاء حرب غزة

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا، رياح مثيرة للرمال واضطراب الملاحة بخليج السويس

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الألومنيوم اليوم في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

سائق حافلة يتحول لرئيس دولة وتلاحقه أمريكا.. من هو نيكولاس مادورو؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 9 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل تُثابُ المرأة على الأعمال والأعباء المنزلية التي تقوم بها؟ الإفتاء تجيب

من قصص القرآن الكريم.. خطة يوسف عليه السلام لإنقاذ مصر من الأزمة الغذائية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads