بيخمسوا، " كباية شاي" حسام حسن وطارق سليمان بمباراة الزمالك تثير الجدل (فيديو)

تصدرت لقطة تبادل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، “ كباية شاي” مع طارق سليمان مدرب الفراعنة، تريند موقع التواصل الاجتماعي إكس.

وشهدت مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا تواجد حسام حسن وجهاز المنتخب بإستاد هيئة قناة السويس وجاءت لقطة تبادل كوب من الشاي بين العميد ومدرب المنتخب تريند إكس.

وقال متابع ساخرًا على اللقطة:" لما تنزل ع القهوة أنت وصاحبك وما عكوش غير 5 جنيه وتخمسوا في كوباية شاي واحدة".

لما تنزل ع القهوة انت وصاحبك ومعكوش غير ٥ جنيه وتخمسوا في كوباية شاي واحدة#حسام_حسن pic.twitter.com/5xlBzZyzC9 — TaReK AbdElHaKim ✨🇵🇸🏹 (@TaRek3bdElHakim) August 8, 2025

وأضافت متابعة أخرى: "هار سوح حسام حسن بيخمس في كباية شاي هو والجهاز الفني بتاع المنتخب".

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الجمعة، على إستاد هيئة قناة السويس، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وفي الدقيقة 3 تصدى القائم لفرصة هدف محقق لصالح فريق سيراميكا كليوباترا بعد تسديدة قوية من فخري لاكاي.

وفي الدقيقة 25 سدد محمد شحاتة لاعب الزمالك تسديدة قوية كادت تسكن شباك سيراميكا قبل أن يتدخل عمرو السولية لإنقاذ مرمى فريقه.

وسدد ناصر ماهر كرة خطيرة لصالح الزمالك في الدقيقة الرابعة من الوقت البدل الضائع لكنها مرت بجوار القائم لحارس سيراميكا.

سجل ناصر ماهر هدف نادي الزمالك الأول أمام نظيره سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 84.

وجاء هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 97 عن طريق محمد شحاتة.

تشكيل الزمالك أمام سيراميكا

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمود بنتايج، محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا”، محمد شحاتة، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر، شيكو بانزا، ناصر منسي.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد وصلاح مصدق ومحمد إسماعيل وسيف جعفر وأحمد عبد الرحيم " إيشو" وآدم كايد وعبد الحميد معالي وعدي الدباغ وسيف الجزيري.

