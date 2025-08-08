القائمة الأولى لسموحة في الدوري الجديد لمواجهة طلائع الجيش

كشف أحمد عبد العزيز المدير الفني لفريق سموحة، عن قائمته لمواجهة طلائع الجيش غدًا، في أولى مبارياته بالدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة التي أعلنها أحمد عبد العزيز المدير الفني كل من: الهاني سليمان، شريف رضا، وأحمد ميهوب، أحمد حكم، محمد دبش، أحمد عوض، عبد الرحمن عامر، ويوسف عفيفي، عماد فتحي، أحمد فوزي، سمير فكري، الحبيب أحمد، خالد الغندور، محمد كونييه، سمادو، ومحمد مكرونه، صامويل أمادي، عبده يحيى، حسام أشرف، وبابا بادجي.

ومن المقرر أن يواجه سموحة فريق طلائع الجيش في السادسة من مساء غد السبت في أولى جولات الدوري المصري.

