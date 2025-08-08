الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مع انطلاق النسخة الـ 67، تعرف على المواسم الملغاة بالدوري المصري

درع الدوري،فيتو
درع الدوري،فيتو

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2025-2026 في النسخة 67 بنظامها الجديد، وذلك بمشاركة 21 فريقًا بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

المواسم الملغية بالدوري المصري 

في موسم 1954-1955، توقفت بطولة الدوري المصري قبل نهايتها بخمس جولات كاملة، وذلك بسبب المشكلة التي حدثت على خلفية نقل بعض المباريات للأهلي خارج القاهرة ليرفض خوضها، ما أدى إلى إلغاء البطولة دون تحديد بطل للنسخة، في حين تربع الزمالك على قمة الجدول حينها برصيد 24 نقطة.

موسم 1971-1972

في هذا الموسم توقفت المسابقة مبكرًا، حيث تم إلغاؤها فى الأسبوع التاسع بعد واقعة مروان والديبة الشهيرة فى القمة 34، وكان يتصدر الدوري وقتها أندية الزمالك وغزل المحلة برصيد 11 نقطة، لتتوقف المسابقة بعد 57 يومًا.

موسم 1973-1974

توقفت بطولة الدوري الممتاز للمرة الثالثة في موسم 1973-1974، بسبب حرب أكتوبر، حيث تم إلغاء البطولة قبل انتهائها بمباراة واحدة، في الوقت الذي كان يتصدر فيه الأهلي البطولة.

موسم 1989-1990

بعد صعود منتخب مصر لبطولة كأس العالم 1990 بإيطاليا بقيادة المدير الفني محمود الجوهري، تم إلغاء مسابقة الدوري للمرة الرابعة، من أجل منح مزيد من الوقت لإعداد وبناء المنتخب وخوض الوديات.

موسم 2011-2012

في العقد الأخير، توقفت بطولة الدوري مرتين، أولاهما في عام 2012 بعد أحداث بورسعيد الشهيرة، حيث توقف الدوري بداية من شهر فبراير، حتى بدأ موسم جديد في نهاية عام 2012 مكون من مجموعتين.

موسم 2012-2013

ومع اقتراب انتهاء دوري المجموعتين، وتحديدًا قبل جولة واحدة مع تحديد أطراف المربع الذهبي، تم إلغاء بطولة الدوري للعام الثاني على التوالي، وذلك بسبب الأحداث السياسية وقتها في البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري المصري الدورى المصرى الممتاز الزمالك الزمالك وغزل المحلة بطولة الدوري المصري الممتاز بطولة الدوري الممتاز منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يسحق توتنهام برباعية وديا

رامز جلال بفيلم الباشا تلميذ يظهر في فيديو مانشستر سيتي لـ مرموش

بايرن ميونخ يتقدم على توتنهام في الشوط الأول وديًا

5 مدربين أجانب في الدوري المصري الممتاز قبل انطلاقه غدا

التشكيل الرسمي لودية بايرن ميونخ ضد توتنهام

تفاصيل اجتماع أبو زهرة مع الحكام قبل انطلاق الدوري الممتاز

وائل رياض يختار 32 لاعبًا للمعسكر الثاني لمنتخب مصر مواليد 2007

تخبط بجدول الدوري بعد قرار "الكاف" بمشاركة بيراميدز في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

مصرع 7 وإصابة 44، ننشر أسماء ضحايا حادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة، عيار 21 يصل لهذا المستوى

حادث مفجع على طريق الكريمات، مصرع وإصابة العشرات في تصادم أتوبيس وسيارتي نقل

أخبار مصر: إسرائيل تقرر رسميا احتلال غزة وأمريكا ترحب، قصة القبض على وفاء عامر، انطلاق الدوري المصري، وفاة الفنان سيد صادق

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

بعد إعدام "الجاسوس النووي"، إيران تكشف تفاصيل صادمة في الواقعة وتبث اعترافاته (فيديو)

الإيجار القديم، إخلاء وحدتك السكنية فورًا دون الانتظار 7 سنوات في هذه الحالة

على رأسهم محمد صلاح.. أبرز 10 لاعبين مرشحين للكرة الذهبية 2025 (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

يبدأ من 36 ألف جنيه، أسعار الموتوسيكلات في الأسواق اليوم الخميس 7- 8- 2025

المزيد

انفوجراف

على رأسهم محمد صلاح.. أبرز 10 لاعبين مرشحين للكرة الذهبية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل السمك المشوي في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

تفسير رؤية الصديق في المنام وعلاقتها بانفراج الأزمات وحل المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads