مع انطلاق النسخة الـ 67، تعرف على المواسم الملغاة بالدوري المصري

تنطلق اليوم الجمعة منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم 2025-2026 في النسخة 67 بنظامها الجديد، وذلك بمشاركة 21 فريقًا بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي.

المواسم الملغية بالدوري المصري

في موسم 1954-1955، توقفت بطولة الدوري المصري قبل نهايتها بخمس جولات كاملة، وذلك بسبب المشكلة التي حدثت على خلفية نقل بعض المباريات للأهلي خارج القاهرة ليرفض خوضها، ما أدى إلى إلغاء البطولة دون تحديد بطل للنسخة، في حين تربع الزمالك على قمة الجدول حينها برصيد 24 نقطة.

موسم 1971-1972

في هذا الموسم توقفت المسابقة مبكرًا، حيث تم إلغاؤها فى الأسبوع التاسع بعد واقعة مروان والديبة الشهيرة فى القمة 34، وكان يتصدر الدوري وقتها أندية الزمالك وغزل المحلة برصيد 11 نقطة، لتتوقف المسابقة بعد 57 يومًا.

موسم 1973-1974

توقفت بطولة الدوري الممتاز للمرة الثالثة في موسم 1973-1974، بسبب حرب أكتوبر، حيث تم إلغاء البطولة قبل انتهائها بمباراة واحدة، في الوقت الذي كان يتصدر فيه الأهلي البطولة.

موسم 1989-1990

بعد صعود منتخب مصر لبطولة كأس العالم 1990 بإيطاليا بقيادة المدير الفني محمود الجوهري، تم إلغاء مسابقة الدوري للمرة الرابعة، من أجل منح مزيد من الوقت لإعداد وبناء المنتخب وخوض الوديات.

موسم 2011-2012

في العقد الأخير، توقفت بطولة الدوري مرتين، أولاهما في عام 2012 بعد أحداث بورسعيد الشهيرة، حيث توقف الدوري بداية من شهر فبراير، حتى بدأ موسم جديد في نهاية عام 2012 مكون من مجموعتين.

موسم 2012-2013

ومع اقتراب انتهاء دوري المجموعتين، وتحديدًا قبل جولة واحدة مع تحديد أطراف المربع الذهبي، تم إلغاء بطولة الدوري للعام الثاني على التوالي، وذلك بسبب الأحداث السياسية وقتها في البلاد.

