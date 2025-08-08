تقارير تصدم النصر السعودي في صفقة نجم برينتفورد الإنجليزي

سلطت تقارير عالمية الضوء على وجهة الجناح الدولي الكونغولي يوان ويسا، لاعب نادي برينتفورد الإنجليزي، خاصة بعد تلقيه عرضا من نادي النصر السعودي.

وقال الصحفي بن جاكوبز: ويسا يفضل البقاء في الدوري الانجليزي على الانتقال للسعودية.

وكشف أن اللاعب تلقى استفسار من ناديي نيوم والنصر السعوديين.

وتابع أن نادي برينتفورد مستعد لبيع اللاعب بشرط الحصول على بديله أولًا، ولكن اللاعب ينتظر نيوكاسل يونايتد فقط أو أي ناد يلعب في دوري أبطال أوروبا.

وذكر أن إدارة "العالمي" تكثف مفاوضاتها مع اللاعب في إطار سعيها لتدعيم الخط الأمامي قبل انطلاق الموسم الجديد، في ظل رغبة النادي في المنافسة على كافة البطولات.



ويسا (28 عامًا) يحظى باهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، أبرزها نيوكاسل يونايتد، نوتنجهام فورست، وتوتنهام هوتسبير، مع تفوق نسبي لنيوكاسل في سباق ضمه، بعد أن رفضت إدارة برينتفورد عرضًا رسميًا من "الماجبايز" مؤخرًا، رغم رغبة اللاعب في الرحيل قبل نهاية عقده في صيف 2026.

وبانضمام النصر إلى قائمة المهتمين، يبدو أن مستقبل ويسا قد يشهد تطورات سريعة خلال الأيام المقبلة، خصوصًا في ظل قدرة النادي السعودي على تقديم عرض مالي مغرٍ للاعب وناديه.

وكان النصر قد أبرم صفقة بارزة مؤخرًا بضم البرتغالي جواو فيليكس من نادي تشيلسي، ويستعد حاليًا لخوض منافسات كأس السوبر السعودي، التي ستنطلق خلال الشهر الجاري، بمواجهة مرتقبة أمام اتحاد جدة بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي.

