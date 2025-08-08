مارتينيز يودع زملاءه ببرشلونة بعد اقتراب انضمامه للنصر السعودي (فيديو)

ودع إينيجو مارتينيز، لاعب برشلونة، زملاءه مع اقتراب انضمامه للنصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إكس، فيديو مغادرة مارتينيز المدينة الرياضية في برشلونة بعد وداع زملائه.

إينيغو مارتينيز يغادر المدينة الرياضية للمرة الأخيرة بعد ان ودع زملائه 💔🫶pic.twitter.com/U54NLQOvza — Insider Barça (@Insiderfcb21) August 8, 2025

وفقا لصحيفة سبورت الكتالونية، اللاعب لم يكن يفكر في الرحيل، ولكن عرض النصر ضعف راتبه تقريبا لهذا اتخذ اللاعب قراره بالمغادرة.

وسيستفيد البارسا من رحيل مارتينيز، بعد فسخ عقده، لأنه سيوفر راتبه البالغ 14 مليون يورو سنويا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اليوم الجمعة، أن برشلونة، مع هذه العملية، يكون قد وفر قرابة 30 مليون يورو، سترتفع إلى 40 مليونًا بعد إضافة عائدات اتفاق الرعاية الأخير مع جمهورية الكونغو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.