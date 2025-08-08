الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مارتينيز يودع زملاءه ببرشلونة بعد اقتراب انضمامه للنصر السعودي (فيديو)

إينيجو مارتينيز،
إينيجو مارتينيز، فيتو

 ودع  إينيجو مارتينيز، لاعب برشلونة، زملاءه مع اقتراب انضمامه للنصر السعودي  خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إكس، فيديو مغادرة مارتينيز المدينة الرياضية في برشلونة بعد وداع زملائه.

 وفقا لصحيفة سبورت الكتالونية، اللاعب لم يكن يفكر في الرحيل، ولكن عرض النصر ضعف راتبه تقريبا لهذا اتخذ اللاعب قراره بالمغادرة.


 

وسيستفيد البارسا من رحيل مارتينيز، بعد فسخ عقده، لأنه سيوفر راتبه البالغ 14 مليون يورو سنويا.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، اليوم الجمعة، أن برشلونة، مع هذه العملية، يكون قد وفر قرابة 30 مليون يورو، سترتفع إلى 40 مليونًا بعد إضافة عائدات اتفاق الرعاية الأخير مع جمهورية الكونغو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إينيجو مارتينيز برشلونة رحيل مارتينيز موندو ديبورتيفو

مواد متعلقة

مع انطلاق النسخة الـ 67، تعرف على المواسم الملغاة بالدوري المصري

قائمة الهدافين التاريخيين للدوري المصري

مع انطلاق الإيجبشن ليج، حكاية أول دوري في مصر

الأهلي الأكثر تتويجًا، سجل الفائزين بلقب الدوري

بايرن ميونخ يسحق توتنهام برباعية وديا

رامز جلال بفيلم الباشا تلميذ يظهر في فيديو مانشستر سيتي لـ مرموش

بايرن ميونخ يتقدم على توتنهام في الشوط الأول وديًا

5 مدربين أجانب في الدوري المصري الممتاز قبل انطلاقه غدا

الأكثر قراءة

11 قرارا جمهوريا حاسما و10 رسائل قوية من السيسي للمصريين

النقل تنفي مسئولية "سوبر جيت" عن حادث الكريمات: الأتوبيس يتبع شركة خاصة أخرى

بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم، 15 مليار جنيه ضرائب متوقعة خلال العام الأول

مصرع 7 وإصابة 44، ننشر أسماء ضحايا حادث الصحراوي الشرقي ببني سويف

حادث مفجع على طريق الكريمات، مصرع وإصابة العشرات في تصادم أتوبيس وسيارتي نقل

أخبار مصر: إسرائيل تقرر رسميا احتلال غزة وأمريكا ترحب، قصة القبض على وفاء عامر، انطلاق الدوري المصري، وفاة الفنان سيد صادق

بعد إعدام "الجاسوس النووي"، إيران تكشف تفاصيل صادمة في الواقعة وتبث اعترافاته (فيديو)

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة زينب بالقاهرة (بث مباشر)

خدمات

المزيد

الكيلو يسجل 28 جنيها بمبادرة التموين، أسعار السكر اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

سعر الأرز بالأسواق اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الجمعة

تطور مفاجئ في سعر الدولار بنهاية تعاملات الخميس

المزيد

انفوجراف

على رأسهم محمد صلاح.. أبرز 10 لاعبين مرشحين للكرة الذهبية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل السمك المشوي في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير قريبا

تفسير رؤية الصديق في المنام وعلاقتها بانفراج الأزمات وحل المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 8 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads