الشرقية تُطلق النسخة الأولى من مسابقة التميز الإعلامي

أطلقت محافظة الشرقية اليوم الجمعة الموافق ٨ أغسطس ٢٠٢٥، النسخة الأولى من مسابقة التميز الإعلامي، وذلك تحت رعاية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بهدف تعزيز ونشر ثقافة التميز والإبداع داخل الجهاز الإداري، وتحفيز الكوادر البشرية المتميزة لتقويم الأداء واستدامة التميز.

وجاء ذلك من خلال تعميم الممارسات الناجحة في مختلف القطاعات الخدمية، ودعم وتشجيع الكفاءات المتميزة،وتسليط الضوء على الإنجازات لتكون حافزًا لتحسين منظومة العمل، بما ينعكس على رضا المواطنين تجاه أداء الجهاز التنفيذي.

تحفيز الإبداع والابتكار فى تقديم المحتوى

وتهدف المسابقة الى تحفيز الإبداع والابتكار في تقديم المحتوى الإخباري والإعلامي عبر الصفحات الرسمية لوحدات الإدارة المحلية ممثلة في المراكز والمدن والأحياء، وكذلك المديريات الخدمية بمحافظة الشرقية، بما يُعزز من جودة الرسائل الإعلامية الموجهة للمواطنين ويُسهم في إبراز جهود الدولة ورفع كفاءة أداء مسئولي الإعلام الإلكتروني والرقمي على مستوى المحافظة.

وجاء ذلك من خلال تشجيعهم على تبني أفضل الممارسات والأساليب المهنية، بما ينعكس على تقديم رسالة إعلامية تبرز جودة الخدمات المقدمة وتعزّز من فاعلية الرسالة الإعلامية لدي المواطنين ودعم المبادرات النوعية لتسويق الخدمات الحكومية عبر أدوات الإعلام الرقمي الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقديمها بصورة جذابة ومبسطة تُسهم في تعزيز التفاعل مع المواطنين وتحقيق رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي، وتستهدف المسابقة مسئولي الإعلام والنشر على الصفحات الرسمية بـالمراكز والمدن والأحياء والمديريات الخدمية.

وشروط الترشح للمسابقة هى: أن يكون المتقدم على رأس العمل ومسؤولًا مباشرًا عن إدارة الصفحة الرسمية للجهة المشاركة، وألا تكون المشاركات الإعلامية منقولة أو مقتبسة، ويشترط أن تكون من إنتاج الجهة المشاركة والالتزام بسياسات النشر الرسمية المعتمدة.

وتشمل الشروط أيضا تقديم خطاب ترشيح رسمي من جهة العمل إلى اللواء سكرتير عام محافظة الشرقية مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية بالمحافظة، ويتضمن الإقرار بترشيح المتقدم كممثل رسمي عن الجهة في المسابقة واعتماد الخطاب من السلطة المختصة بالجهة

والتقديم متاح لمدة أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان من خلال رمز الاستجابة السريعة (QR Code) الموضح بالإعلان أو عبر الرابط التالي الموضح على صفحةاللمحافظة والتقديم مفتوح حتي ٢٣ أغسطس ٢٠٢٥

وسيتم عقد "ورش عمل تعريفية" للمشاركين في المسابقة، لشرح وتوضيح كيفية استيفاء بيانات استمارة الترشح بشكل صحيح، وآلية تقييم المشاركات، لضمان تحقيق أقصى استفادة من المسابقة وتعزيز فرص التميزوسجّل تميزك وكن أحد صانعي التغيير الإعلامي في محافظة الشرقية.

