السبت 02 أغسطس 2025
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محافظات

محافظ الشرقية يحذر من التعديات على أراضي الدولة خلال انتخابات الشيوخ

التعديات على أراضي
التعديات على أراضي الدولة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، التصدي بكل حزم وقوة لمحاولات البناء المخالف بالتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتا إلى استغلال أصحاب المخالفات على تلك الأراضى انشغال الأجهزة التنفيذية بالاستعداد لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ والمقرر انطلاقها على مدار يومي ٤ و٥ أغسطس الجارى وإحداث المخالفة. 

تنفيذ إزالة فورية فى المهد 

وقال المحافظ إن الأجهزة التنفيذية ترصد أي محاولة للبناء العشوائي وتنفذ الإزالة الفورية في المهد لأي تعديات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ففى مركز أبوكبير تم إزالة سور مخالف من الطوب الأبيض والأعمدة الخرسانية بطول ١٥ مترًا داخل الحيز العمراني بعزبة أمين باشا الكبيرة بمنشأة رضوان وفى منيا القمح إزالة فورية لصبة سقف مخالف بقرية بني هلال.

مركز ومدينة ديرب نجم 

 وفى مركز ومدينة ديرب نجم  قامت الأجهزة بإزالة تعدٍ في المهد على أرض زراعية بمساحة ٤ قراريط بقرية قرموط صهبرة (محاولة إنشاء معلف مواشي)

 إزالة 17 حالة تعد بأبو حماد في الشرقية

سور بالدبش فى بلبيس

 وفى بلبيس تم إزالة سور بالدبش الأبيض بطول ٤٠ مترًا بقرية أولاد مهنا التابعة للوحدة المحلية بأولاد سيف. وفى القرين تم أيضا إزالة لحالة تعدٍ بالبناء المخالف على مساحة ٢٠٠ م٢ بمنطقة مساعدة الجبل ولا تهاون مع أي مخالفات والحملات مستمرة لحماية الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة.

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أملاد الدولة الأراضى الزراعية التصدى بكل حزم البناء المخالف اشغال الاجهزة رؤساء المراكز انشغا ل الاحهزة الامنباا

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