رصف شارع الموقف بمدينة الحسينية في الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء على ضرورة متابعة تنفيذ أعمال الخطة الإستثمارية أولا بأول للانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد بالإضافة إلى إزالة أي معوقات لاستكمال الأعمال ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

وقام المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية بمتابعة تنفيذ أعمال مشروعات الرصف الجارى تنفيذها ضمن الخطة الاستثمارية لرئاسة المركز.

وجاري تنفيذ أعمال رصف شارع الموقف بالمدينة باعتماد مالي ١٠ مليون و٥٠٠ ألف جنيهًا وبنسبة تنفيذ بلغت ٩٥٪، لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

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