محافظ الشرقية يتفقد أعمال إحلال وتجديد مصرف بلبيس

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أعمال إحلال وتجديد وتغطية جزء من مصرف بلبيس العمومي بطول 116 متر طولي وعرض 30 متر وبتكلفة 100 مليون جنيه، وذلك لمتابعة معدلات اداء ونسب تنفيذ الاعمال وتذليل أي عقبات أمام الشركة المسند لها تنفيذ المشروع لسرعة الإنتهاء منه طبقًا للجداول الزمنية المحددة.

جاء ذلك في حضور المهندس محمد عبد السميع رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية والري، والمهندس محمد قاسم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية، والمهندس عماد تواضروس رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف شرق الدلتا، واللواء أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس، والمهندس محمد عزيز مدير عام صرف جنوب الشرقية.

تطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودفع عجلة العمل بها لدخولها الخدمة الفعلية طبقًا للجداول الزمنية المحددة.

تنفيذ أعمال إنشاء الخوازيق والكمرات الرئيسية

ومن جانبه قدم رئيس الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بوزارة الموارد المائية شرحًا تفصيليًا لمحافظ الشرقية عن طبيعة الأعمال الجارية، وقال أنه جار الإنتهاء من إحلال وتجديد التغطية القديمة لجزء من مصرف بلبيس العمومي بطول 116م ، وعرض 30 م وجار حاليًا صب آخر جزء من بلاطة السقف، وذلك بعد أن تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء الخوازيق والكمرات الرئيسية ومناطق الخدمات بهدف رفع كفاءة المصرف لإستقبال التصرفات الحالية والمستقبلية الواردة على طول مسار المصرف البالغ ٦٦ كم والذى يخدم محافظات القاهرة الكبرى ومحافظة الشرقية، وكذلك المساهمة في تحسين تدفق مياه الصرف وزيادة معدلات التصرف به حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بالمشروع 90 %.

التكليف بتنفيذ اعمال التدبيش

كلف المحافظ رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والري بالبدء فورًا في تنفيذ أعمال التدبيش بمدخل ومخرج الأعمال الجارية وذلك لحماية المشروع والحفاظ عليه لضمان إستمراريته وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

التنسيق بين رئيس مركز بلبيس ورئيس الادارة المركزية للرى

وجه محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لوضع مقترح لرفع كفاءة منطقة تنفيذ الأعمال وزراعة أشجار لإضفاء لمسة جمالية وحضارية عليه، وكذلك متابعة الشركة المسند لها تنفيذ الأعمال وإلزامها بتطبيق المواصفات الفنية المحددة في العمل والإنتهاء من المشروع طبقًا للجداول الزمنية المحددة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.