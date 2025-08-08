إنزال نصف مليون زريعة بلطي و300 ألف مبروك في المسطحات المائية بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، عن إنزال 800 ألف زريعة جديدة من أسماك البلطي النيلي والمبروك بمسطحات مائية مختلفة بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم قطاع مصايد الأسماك.

إطلاق 400 ألف زريعة من أصبعيات البلطي النيلي ببحر أبو الأخضر

وأوضح المحافظ أنه خلال يومين تم إطلاق 400 ألف زريعة من إصبعيات البلطي النيلي ببحر أبو الأخضر بميت بشار، و350 ألف زريعة بلطي نيلي، إضافة إلى 50 ألف زريعة مبروك حشائش بترعة الإسماعيلية "الجعفرية"، ليرتفع إجمالي ما تم إطلاقه ضمن خطة العام الحالي إلى نحو 6 ملايين زريعة.

استزراع نصف مليون بلطي و300 ألف مبروك بالشرقية لتعزيز الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي،فيتو

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

وأشارت هبة عبد التواب، مديرة وحدة الثروة السمكية بالشرقية، إلى أن عمليات الإطلاق تتم بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف زيادة المخزون السمكي بالمسطحات المائية، وتوفير مصدر بروتين آمن وصحي لأبناء المحافظة، في إطار خطط التنمية المستدامة.

وأضاف المهندس فخري عياد، مدير مفرخ العباسة، أن جميع الزريعة تخضع للفحص البيطري الشامل قبل إنزالها، لضمان جودتها وسلامتها البيئية، مؤكدًا أن الإطلاق يتم وفق أحدث المعايير العلمية.

فعاليات إنزال الزريعة

وشهد فعاليات إنزال الزريعة كل من المهندس محمد عسكر مدير مكتب مصايد الزقازيق، والمهندس عبد الله خليل، والمهندس أسامة أحمد من مكتب مصايد الزقازيق.

