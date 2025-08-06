تنفيذ 21 ألفا و537 مشروع ضمن برنامج "مشروعك" بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تنفيذ ٢١ ألفا و٥٣٧ مشروعا ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة ٣ مليار و ٤٥٣ مليون و٤٨٢ ألف جنيه وتوفير ٥٧ ألف و٢٣٦ فرصة عمل للشباب منذ إنطلاق المبادرة في ٢٠١٥ وحتى نهاية يوليو ٢٠٢٥م. بمحافظة الشرقية

وأكد المحافظ ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر حيث تُساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة فضلًا عن التأكيد على جهود الدولة نحو الإتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا.... وغيرها ).

ديرب نجم تتصدر مراكز المحافظة فى المشروعات

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول بإجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٦٧٣ مشروع بقيمة ٤٢٤مليون و٩٨٥ ألف و٤١٦ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق- حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٩٠ مشروع بقيمة ٤٢٢ مليون و٣٩٨ ألف و٤٠٠ جنيه

الحسينية بالمركز الثالث

ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٨٩ مشروع بقيمة ٣٨١ مليون و٥٤١ ألف و٩٢٠ جنيهكما جه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

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