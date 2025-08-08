ضمن مبادرة بنت الريف، زراعة الشرقية تعقد ندوة تثقيفية عن التمكين الاقتصادي للمرأة

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين المعاملات الزراعية للمزارعين، ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

من جانبه، أوضح المهندس عماد محمد جنجن، وكيل وزارة الزراعة، أنه ضمن مبادرة " بنت الريف " نفذت المديرية ندوة تثقيفية عن التمكين الاقتصادي للمرأة بالتنسيق مع الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، والمهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة، والدكتور ياسر الحريرى، مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، والدكتور عبد الوكيل أبو طالب، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة فاتن سمير أبو اليزيد، منسق عام المحافظة لمبادرة بنت الريف، والأستاذة الدكتورة سامية الديب، أستاذ الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة، والدكتورة جيهان الشوربجى، أستاذ علوم الأغذية بكلية الزراعة، والدكتور علاء نعمة، مدير الوحدة البحثية بالشرقية، والدكتور محمد رأفت، رئيس بحوث الإقتصاد، والمهندسة سامية عسل، رئيس مجلس إدارة جمعية الأمل بالعصلوجي ورئيس لجنة المرأة في الاتحاد العام لشباب العاملين بالشرقية.

أهمية دور المرأة

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الندوة تناولت الحديث عن أهمية دور المرأة باعتبارها ضمير الأمة ونبضها الحارس الأمين على الهوية المصرية بكل أزمة مرت بها، والدرع الواقى أمام كل من يحاول النيل من عزيمة هذا الوطن، مضيفا أن الهدف الأساسي من المبادرة هو توضيح أهمية التمكين الإقتصادى للمرأة بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ورؤية الدولة المصرية 2030، وكذلك توضيح أهمية كلا من المشروعات الصغيرة ( حرفية – زراعية – تصنيع) من أجل تحقيق التمكين والمشروعات المتناهية الصغر من أجل بناء مجتمع أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن التمكين الإقتصادي للمرأة يعتبر أحد أهم مفاتيح التنمية المستدامة حيث يساهم بفاعلية فى تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين مستوى معيشة الأسر وتقليل نسب الفقر.

عدد من المشروعات الناجحة

وفي ختام الندوة تم عرض عدد من المشروعات الناجحة لسيدات تم تمكينهم من أجل الارتقاء بجودة الحياة من خلال مشروعات صغيرة أصبحت مصدر رزق كريم لهن، كما تم توزيع شهادات تقدير للنماذج التى قامت بتنفيذ مشاريع صغيرة فى إطار المبادرة.

