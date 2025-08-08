الجمعة 08 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

هيئة تنشيط السياحة بالشرقية تنظم زيارة للمساجد الأثرية

تنشيط السياحة
تنشيط السياحة

 استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الزيارة التى نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية أمس للطلبة المشاركين في “منتدى الطفل” بالمحافظة، وذلك لزيارة أهم المعالم الأثرية الإسلامية بمدينة الزقازيق، حيث تم زيارة مسجدي محمد على الكبير وعبد العزيز رضوان، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل بالديوان العام. 

المساجد الاثرية بالزقازيق -فيتو
المساجد الأثرية بالزقازيق -فيتو

تنشيط السياحة بالشرقية تنظم رحلة لطلبة منتدى الطفل لزيارة قرية البردي

مكانة محافظة الشرقية التاريخية 

 وأكد المهندس محافظ الشرقية أن محافظة الشرقية تتمتع بمكانة تاريخية عظيمة، وتضم عددًا من الآثار الإسلامية والقبطية يرجع تاريخها إلى آلاف السنين، لافتًا إلى أهمية رفع الوعى السياحي لأبناء المحافظة بالمقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة، وذلك لخلق جيل واعٍ من الأطفال مستشعر إنتمائه لبلده قادر على المشاركة الإيجابية في صنع القرارات الخاصة به.

المساجد الاثرية بالزقازيق -فيتو
المساجد الأثرية بالزقازيق -فيتو

مسجد محمد على الكبير 

 فيما أوضحت الدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية أنه الزيارة شملت إصطحاب طلبة منتدى الطفل للتعرف على أهم المعالم الأثرية الإسلامية بمدينة الزقازيق، حيث تم زيارة مسجد (محمد على الكبير ) بجوار القناطر التسعة، والذى يعتبر من أقدم المساجد التى أسسها محمد على  سنة 1832 ويعتبر تحفة معمارية إسلامية، وقد تم تجديده في عهد الخديوي عباس الثاني،

المساجد الاثرية بالزقازيق -فيتو
المساجد الأثرية بالزقازيق -فيتو

زيارة مسجد عبدالعزيز رضوان 

 وشملت الزيارة أيضًا زيارة مسجد (عبد العزيز رضوان ) الذى بنى منذ مائة عام سنة 1925 بمدينة الزقازيق، تم تسجيل المسجد ضمن تعداد الآثار الإسلامية والقبطية بمجلس اللجنة الدائمة، وتهدف الزيارة إلى تنمية الوعى السياحى والأثري لدى الأجيال الجديدة والتعريف بتاريخ المحافظة العريق.

المساجد الاثرية بالزقازيق -فيتو
المساجد الأثرية بالزقازيق -فيتو

تنشيط السياحة بالشرقية تنظم رحلة لـ 50 طالبا بتل بسطا

الحضور فى زيارة المساجد الاثرية 

 وجاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى شوقى مدير الآثار الإسلامية والقبطية بمحافظة الشرقية، وشيراز محمد إبراهيم رئيس قسم الإرشاد السياحى ودينا على قطب الأثري رئيس وحدة أيادي مصر بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية ومنار عصام أخصائية اجتماعية بوحدة حماية الطفل بالديوان العام.

محافظ الشرقية المهندس حازم الاشمونى محافظة الشرقية منتدى الطفل بالمحافظة مسجد محمد على الكبير عبدالعزيز رضوان وحدة حماية الطفل اهم المعالم السياحية

