هيئة تنشيط السياحة بالشرقية تنظم زيارة للمساجد الأثرية

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الزيارة التى نظمتها الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية أمس للطلبة المشاركين في “منتدى الطفل” بالمحافظة، وذلك لزيارة أهم المعالم الأثرية الإسلامية بمدينة الزقازيق، حيث تم زيارة مسجدي محمد على الكبير وعبد العزيز رضوان، وذلك بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل بالديوان العام.

المساجد الأثرية بالزقازيق -فيتو

مكانة محافظة الشرقية التاريخية

وأكد المهندس محافظ الشرقية أن محافظة الشرقية تتمتع بمكانة تاريخية عظيمة، وتضم عددًا من الآثار الإسلامية والقبطية يرجع تاريخها إلى آلاف السنين، لافتًا إلى أهمية رفع الوعى السياحي لأبناء المحافظة بالمقومات السياحية التي تتمتع بها المحافظة، وذلك لخلق جيل واعٍ من الأطفال مستشعر إنتمائه لبلده قادر على المشاركة الإيجابية في صنع القرارات الخاصة به.

المساجد الأثرية بالزقازيق -فيتو

مسجد محمد على الكبير

فيما أوضحت الدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية أنه الزيارة شملت إصطحاب طلبة منتدى الطفل للتعرف على أهم المعالم الأثرية الإسلامية بمدينة الزقازيق، حيث تم زيارة مسجد (محمد على الكبير ) بجوار القناطر التسعة، والذى يعتبر من أقدم المساجد التى أسسها محمد على سنة 1832 ويعتبر تحفة معمارية إسلامية، وقد تم تجديده في عهد الخديوي عباس الثاني،

المساجد الأثرية بالزقازيق -فيتو

زيارة مسجد عبدالعزيز رضوان

وشملت الزيارة أيضًا زيارة مسجد (عبد العزيز رضوان ) الذى بنى منذ مائة عام سنة 1925 بمدينة الزقازيق، تم تسجيل المسجد ضمن تعداد الآثار الإسلامية والقبطية بمجلس اللجنة الدائمة، وتهدف الزيارة إلى تنمية الوعى السياحى والأثري لدى الأجيال الجديدة والتعريف بتاريخ المحافظة العريق.

المساجد الأثرية بالزقازيق -فيتو

الحضور فى زيارة المساجد الاثرية

وجاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى شوقى مدير الآثار الإسلامية والقبطية بمحافظة الشرقية، وشيراز محمد إبراهيم رئيس قسم الإرشاد السياحى ودينا على قطب الأثري رئيس وحدة أيادي مصر بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية ومنار عصام أخصائية اجتماعية بوحدة حماية الطفل بالديوان العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.