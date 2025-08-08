ضبط 3 أطنان مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مصنع بالقليوبية

شنت إدارة الطب الوقائي بمديرية صحة القليوبية، حملة مكثفة على المحال والمنشآت الغذائية بمركز بنها، أسفرت عن ضبط مصنع مخللات غير مرخص، يقوم بتصنيع وتداول منتجات غذائية في بيئة غير صحية وبداخله 3 أطنان مخلل غير مطابق للمواصفات وغير صالح للاستهلاك الآدمي.

حملة علي مصنع للمخلل غير مرخص بالقليوبية

جاء ذلك في إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بـ القليوبية لمراقبة المنشآت الغذائية والتأكد من وصول غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأسفرت الحملة، التي جاءت بتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور محمد جمال، وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، عن ضبطها ما يزيد على 3 أطنان من المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات، شملت 2500 كجم من ملح الطعام غير مطابق للمواصفات، 560 كجم من الطرشي (المخللات) متغيرة الخواص الطبيعية، تم تصنيعها في ظروف غير صحية.

التحفظ على مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

وجرى التحفظ على المضبوطات، وتم سحب عينات عشوائية منها وإرسالها إلى معامل بنها لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير محضر بالواقعة، ويجري حاليًا عرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تحرير محضر لعدم استيفاء المنشأة للاشتراطات الصحية، مع التوصية بغلق المصنع لوجود نقص شديد في المعايير الصحية، ووجود خطر داهم على الصحة العامة، لحين توفيق أوضاعه واستيفائه الشروط الصحية المقررة.

جاءت الحملة بالتنسيق مع الدكتور محمد علي، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالقليوبية،ومحمد صبحي، مراقب عام الأغذية بالقليوبية.



وأكدت مديرية الصحة بالقليوبية استمرار جهودها في تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

