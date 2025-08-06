محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات مكبرة بشارع 15 مايو بمحور العصار

قاد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية حملة إشغالات مكبرة بشارع 15 مايو بمحور العصار بحي شرق شبرا الخيمة بمشاركة الأجهزة التنفيذية والأمنية المختصة، في إطار توجيهات الدولة باستعادة الانضباط للشارع وتحقيق السيولة المرورية.

محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات مكبرة بشبرا الخيمة

وشهدت الحملة تشميع كافتيريتين مخالفتين لمخالفتهما اشتراطات التراخيص وتعديهما على حرم الطريق العام إلى جانب إزالة عدد من التاندات المصنوعة من الصاج المخالف والتي كانت تشوه المظهر الحضاري للشارع

كما تم رفع البلدورات التي كانت تعيق حركة المرور وتستخدم لغلق الشارع أمام المواطنين بشكل غير قانوني فضلًا عن إزالة الكراسي والطاولات التي افترشت بها الكافتيريات نهر الطريق بالمخالفة للقانون

وقد رافق محافظ القليوبية خلال الحملة كل من الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء محمد السعيد نائب مدير الأمن لقطاع جنوب واللواء علاء محمد محرم مساعد مدير الأمن لفرقة شبرا الخيمة والمقدم أحمد السيد عرابي مأمور قسم ثان شبرا الخيمة والمهندس محمد بسيوني رئيس حي شرق شبرا الخيمة

وأكد المحافظ أن المحافظة ماضية في تنفيذ حملات الإشغالات بشكل يومي ولن يتم التهاون مع أي مخالفة تعيق حركة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضاري للشارع مشددًا على ضرورة الالتزام بالقانون وإعادة الانضباط إلى الشارع القليوبي

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