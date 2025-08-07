انتشال جثة شخص مجهول الهوية عثر عليه غارقا بنهر النيل بالقليوبية

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بـالقليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية انتشال جثة شخص مجهول الهوية غارقا بنهر النيل بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

انتشال جثة شخص مجهول الهوية غارقا بنهر النيل بالقليوبية

تلقى اللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بـالقليوبية إخطارًا من غرفة عمليات الحماية المدنية بورود بلاغ بوجود جثة طافية بنهر النيل بعد معدية باسوس دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري بقيادة المقدم حسن محمود، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشخص مجهول الهويه في العقد الثالث من العمر تقريبا ذو لحية وشعر طويل يرتدي بنطلون جينز بيج اللون عاري الصدر حافى القدمين.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي، وتحديد هوية الشخص المتوفي.

