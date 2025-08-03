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محافظ القليوبية يتفقد لجان شبرا الخيمة وقليوب استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

متابعة تجهيز المقار
متابعة تجهيز المقار الانتخابية بالقليوبية،فيتو

أجرى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية جولة ميدانية موسعة لتفقد عدد من مقار اللجان الانتخابية ومحيطها بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة قليوب، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين بانتخابات مجلس الشيوخ.

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محافظ القليوبية يتفقد لجان أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة قليوب استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥

وشارك في الجولة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد ورؤساء أحياء غرب وشرق شبرا الخيمة ومدينة قليوب.
شملت الجولة المرور على مدرسة عمار بن ياسر الابتدائية بحي غرب شبرا الخيمة ومدرسة محمد متولي الشعراوي الابتدائية المشتركة بحي شرق شبرا الخيمة ومدرسة طنان الثانوية بنين بمدينة قليوب.

وأكد محافظ القليوبية خلال الجولة على أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية وتم توفير الأثاث ومراجعة الإنارة العامة والمرافق الصحية داخل المقار وتوفير أماكن انتظار مظللة لكبار السن وذوي الهمم إلى جانب كراسي متحركة لتساعدهم في التحرك داخل اللجان.

كما شدد المحافظ على التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية لتأمين اللجان وتوفير الأطقم الطبية وسيارات الإسعاف والدعم الفني والإداري اللازم بالإضافة إلى توفير مولدات كهربائية احتياطية وطفايات حريق وغرف محكمة لتأمين صناديق الاقتراع ورفع الإشغالات ومخلفات الشوارع وتهيئة ممرات آمنة تضمن سهولة حركة الناخبين.

وأوضح محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة بهدف ضمان انتخابات آمنة ومنظمة وتهيئة بيئة مريحة وملائمة للمواطنين خلال يومي التصويت.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٥ المشاركة فى الانتخابات البرلمانية حي غرب شبرا الخيمة

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