السبت 02 أغسطس 2025
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محافظ القليوبية يتابع الاستعدادات النهائية لتجهيز المقار الانتخابية (صور)

تجهيز المقار الانتخابية
تجهيز المقار الانتخابية لانتخابات الشيوخ

تابعت محافظة  القليوبية، اليوم السبت، الاستعدادات النهائية لتجهيز المقار الانتخابية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وذلك قبل بدء التصويت المقرر يومي 4 و5 أغسطس الجاريزفي إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق انتخابات مجلس الشيوخ.

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لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، محافظ القليوبية يجري جولة ميدانية مفاجئة بالخصوص

 

القليوبية  تتابع الاستعدادات النهائية لتجهيز المقار الانتخابية،صور 

وأكد محافظ القليوبية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية والخدمية في حالة جاهزية تامة لضمان تنظيم العملية الانتخابية بشكل منضبط وآمن، مشيرًا إلى الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية وتوفير جميع الاحتياجات اللوجستية، مع التركيز على تهيئة بيئة مناسبة تضمن راحة الناخبين والعاملين داخل اللجان.

وشدد محافظ القليوبية على الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، والعمل على توفير بيئة انتخابية حضارية تتيح للمواطنين ممارسة حقهم الدستوري بكل سهولة وشفافية، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية تعكس الوعي الوطني لدى أبناء المحافظة.

وفي سياق متصل، تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لتأمين المقار واللجان الانتخابية بشكل شامل، من خلال خطة أمنية محكمة تهدف إلى تحقيق أعلى معدلات الانضباط والسلامة أثناء سير العملية الانتخابية

تجهيز المقار الانتخابية لانتخابات الشيوخ بالقليوبية،صور 
تجهيز المقار الانتخابية لانتخابات الشيوخ بالقليوبية،صور 
تجهيز المقار الانتخابية لانتخابات الشيوخ بالقليوبية،صور 
تجهيز المقار الانتخابية لانتخابات الشيوخ بالقليوبية،صور 
تجهيز المقار الانتخابية لانتخابات الشيوخ بالقليوبية،صور 
تجهيز المقار الانتخابية لانتخابات الشيوخ بالقليوبية،صور 
تجهيز المقار الانتخابية لانتخابات الشيوخ بالقليوبية،صور 
تجهيز المقار الانتخابية لانتخابات الشيوخ بالقليوبية،صور 
تجهيز المقار الانتخابية لانتخابات الشيوخ بالقليوبية،صور 
تجهيز المقار الانتخابية لانتخابات الشيوخ بالقليوبية،صور 

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