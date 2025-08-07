ضبط 900 كيلو لحوم ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية (صور)

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة والإدارات التابعة لها، حملات تفتيش مكثفة على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين، ذلك في إطار توجيهات الدولة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لحماية صحة المواطنين، وضمن خطة وزارة الزراعة لتكثيف الحملات على منافذ بيع وتداول اللحوم.

وقد أسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر، وضبط كميات كبيرة من اللحوم والمصنعات المخالفة بلغت 932 كجم، منها ما هو غير صالح للاستهلاك الآدمي، ومنها ما تم ذبحه خارج المجازر الحكومية بالمخالفة للقانون حيث تم ضبط 118 كيلو لحوم بلدية صالحة، لكنها مذبوحة خارج السلخانة، ما يُعد مخالفة لقوانين الذبح الحكومي،43 كيلو جرام لحوم بقرية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كيلو جرام لحوم مجمدة مخالفة،770 كيلو جرام لحوم وكبدة مُصنعة ومقطعة بدون أي بيانات تدل على المصدر أو تاريخ الإنتاج والصلاحية.



وأكدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية أن الحملات مستمرة بشكل دوري ومكثف بجميع أنحاء المحافظة، لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات للغش التجاري أو الإضرار بالصحة العامة، مشددة على أهمية الذبح داخل المجازر المعتمدة والخاضعة للرقابة البيطرية.

كما دعت المواطنين إلى الشراء من مصادر موثوقة والحرص على التأكد من وجود البيانات الكاملة على المنتجات المعروضة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم

