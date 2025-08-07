الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط 900 كيلو لحوم ومصنعات غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية (صور)

ضبط لحوم ومصنعات
ضبط لحوم ومصنعات غير صالحة بالقليوبية،فيتو

 شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة القليوبية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمجازر والصحة العامة والإدارات التابعة لها، حملات تفتيش مكثفة على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم، وذلك بالتعاون مع مباحث التموين، ذلك في إطار توجيهات الدولة بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لحماية صحة المواطنين، وضمن خطة وزارة الزراعة لتكثيف الحملات على منافذ بيع وتداول اللحوم.

محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات مكبرة بشارع 15 مايو بمحور العصار

محافظ القليوبية يتفقد محيط كنيسة السيدة العذراء بمسطرد

وقد أسفرت الحملات عن تحرير  4 محاضر، وضبط كميات كبيرة من اللحوم والمصنعات المخالفة بلغت 932 كجم، منها ما هو غير صالح للاستهلاك الآدمي، ومنها ما تم ذبحه خارج المجازر الحكومية بالمخالفة للقانون  حيث تم ضبط 118 كيلو لحوم بلدية صالحة، لكنها مذبوحة خارج السلخانة، ما يُعد مخالفة لقوانين الذبح الحكومي،43 كيلو جرام  لحوم بقرية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كيلو جرام لحوم مجمدة مخالفة،770 كيلو جرام  لحوم وكبدة مُصنعة ومقطعة بدون أي بيانات تدل على المصدر أو تاريخ الإنتاج والصلاحية.


وأكدت مديرية الطب البيطري بالقليوبية أن الحملات مستمرة بشكل دوري ومكثف بجميع أنحاء المحافظة، لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات للغش التجاري أو الإضرار بالصحة العامة، مشددة على أهمية الذبح داخل المجازر المعتمدة والخاضعة للرقابة البيطرية.

كما دعت المواطنين إلى الشراء من مصادر موثوقة والحرص على التأكد من وجود البيانات الكاملة على المنتجات المعروضة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم

ضبط لحوم ومصنعات غير صالحة بالقليوبية،فيتو 
ضبط لحوم ومصنعات غير صالحة بالقليوبية،فيتو 
ضبط لحوم ومصنعات غير صالحة بالقليوبية،فيتو 
ضبط لحوم ومصنعات غير صالحة بالقليوبية،فيتو 
ضبط لحوم ومصنعات غير صالحة بالقليوبية،فيتو 
ضبط لحوم ومصنعات غير صالحة بالقليوبية،فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطب البيطري بالقليوبية محافظة القليوبية مديرية الطب البيطري بالقليوبية مديرية الطب البيطرى

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يقود حملة إشغالات مكبرة بشارع 15 مايو بمحور العصار

محافظ القليوبية يتفقد محيط كنيسة السيدة العذراء بمسطرد

المشاركة في الانتخابات البرلمانية، ندوة لمجمع إعلام القليوبية

لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات، محافظ القليوبية يجري جولة ميدانية مفاجئة بالخصوص

الأكثر قراءة

رسالة لاذعة من ساويرس ردا على أكاديمي كويتي طالب ببيع الأهرامات

محمد صلاح على رأس المرشحين لـ جائزة الكرة الذهبية 2025

3 سبتمبر، أولى جلسات نظر دعوى مرتضى منصور بحظر التيك توك

الفلوس دي تعبي وشقايا، نص أقوال التيك توكر شاكر في اتهامه بغسل الأموال

أسماء 30 لاعبًا مرشحا لـ جائزة الكرة الذهبية 2025

التفاصيل الكاملة لإجراءات تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر طارق بلاك لنشره فيديوهات تتضمن ألفاظ إباحية

بعد إعلان قوائم المرشحين، موعد حفل الكرة الذهبية 2025

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح سبب نزول الآية 11 من سورة التغابن

من قصص القرأن الكريم.. لهذه الأسباب قرروا سجن يوسف عليه السلام رغم تأكدهم من براءته

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المالية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads