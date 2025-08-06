الأربعاء 06 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد محيط كنيسة السيدة العذراء بمسطرد

محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد محيط كنيسة السيدة العذراء، فيتو

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمحيط كنيسة السيدة العذراء الأثرية بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للاحتفال السنوي بصوم السيدة العذراء مريم، والذي تستقبل خلاله الكنيسة آلاف الزائرين من مختلف المحافظات.

محافظ القليوبية يترأس غرفة عمليات اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

محافظ القليوبية: توفير سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم بانتخابات الشيوخ

محافظ القليوبية يتفقد محيط كنيسة السيدة العذراء بمسطرد استعدادًا لاحتفالات صوم العذراء مريم

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال رفع الإشغالات في محيط الكنيسة، وإزالة الأكشاك والمظاهر العشوائية، إلى جانب متابعة تنفيذ حملة نظافة موسعة لرفع كفاءة المنطقة المحيطة وتعزيز المظهر الحضاري لها.

كما وجّه محافظ القليوبية خلال الجولة بضرورة تواجد وردية نظافة ثابتة على مدار اليوم طوال فترة الاحتفالات، لضمان الحفاظ على مستوى النظافة ومنع تراكم المخلفات، مع رفع درجة الاستعداد القصوى لدى أجهزة الحي.

وتُعد كنيسة السيدة العذراء بمسطرد من أقدم الكنائس الأثرية ذات الطابع الديني والتاريخي المميز، حيث تحتل مكانة خاصة في قلوب المواطنين نظرًا لارتباطها برحلة العائلة المقدسة، مما يجعلها مقصدًا سنويًا لآلاف الزائرين، خاصة خلال فترة صوم العذراء التي تشهد طقوسًا دينية وروحانية مميزة.

ووجّه المحافظ رئيس حي شرق شبرا الخيمة بتكثيف الجهود وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتأمين محيط الكنيسة وتسهيل حركة الزوار، مؤكدًا أهمية التواجد الميداني والمتابعة المستمرة على مدار أيام الاحتفالات، لضمان راحة وسلامة الزائرين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية انتخابات مجلس الشيوخ 2025 انتخابات مجلس الشيوخ صوم العذراء مريم صوم السيدة العذراء مريم كنيسة السيدة العذراء مجلس الشيوخ 2025

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يترأس غرفة عمليات اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ 2025

محافظ القليوبية يتابع سير انتخابات مجلس الشيوخ 2025 من غرفة العمليات الرئيسية

وكيل تعليم القليوبية في حفل تكريم أوائل الشهادات: نعمل كمنظومة ليكون طالب المحافظة رقم واحد (فيديو)

طلاب ثانية ثانوي في الأقصر: نموذج أ في امتحان اللغة العربية صعب (فيديو)

الأكثر قراءة

مدبولي يحسم الجدل بشأن منازل الفنانين التراثية بعد قانون الإيجار القديم

أول تعليق من رئيس الوزراء بعد تصديق السيسي على قانون الإيجار القديم

مدبولى يعرض مقترحا لحل الأزمة بين الملاك والمستأجرين بعيدا عن قانون الإيجار القديم

أمم أفريقيا للمحليين، تعادل بوركينا فاسو ضد جمهورية أفريقيا الوسطى في الشوط الأول

رسميا، الدولار يسجل هذا الرقم أمام الجنيه في ختام تعاملات اليوم

من 150 لـ 2600 جنيه، تعرف على أسعار علب حلوى المولد 2025

خوان ألفينا، كل ما تريد معرفته عن صفقة الزمالك المنتظرة من الدوري الأوكراني

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع يان ماتيوس

خدمات

المزيد

من 150 لـ 2600 جنيه، تعرف على أسعار علب حلوى المولد 2025

تنسيق المرحلة الثانية 2025، 8 أخطاء شائعة يجب تجنبها أثناء تسجيل الرغبات

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم 33 ألف دولار

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم، كل ما تريد معرفته عن زيادة الأجرة الشهرية

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم لأول دفعة بالمدارس المصرية الألمانية للعام الدراسي 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القطار في المنام وعلاقته بوجود عقبات في تحقيق الأهداف

علي جمعة يكشف أشخاصا حكم الله عليهم بالذل في الدنيا والآخرة

التيك توك وأرباحه وحكم دعم البث المباشر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads