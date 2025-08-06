أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية بمحيط كنيسة السيدة العذراء الأثرية بحي شرق شبرا الخيمة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للاحتفال السنوي بصوم السيدة العذراء مريم، والذي تستقبل خلاله الكنيسة آلاف الزائرين من مختلف المحافظات.

محافظ القليوبية يتفقد محيط كنيسة السيدة العذراء بمسطرد استعدادًا لاحتفالات صوم العذراء مريم

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال رفع الإشغالات في محيط الكنيسة، وإزالة الأكشاك والمظاهر العشوائية، إلى جانب متابعة تنفيذ حملة نظافة موسعة لرفع كفاءة المنطقة المحيطة وتعزيز المظهر الحضاري لها.

كما وجّه محافظ القليوبية خلال الجولة بضرورة تواجد وردية نظافة ثابتة على مدار اليوم طوال فترة الاحتفالات، لضمان الحفاظ على مستوى النظافة ومنع تراكم المخلفات، مع رفع درجة الاستعداد القصوى لدى أجهزة الحي.

وتُعد كنيسة السيدة العذراء بمسطرد من أقدم الكنائس الأثرية ذات الطابع الديني والتاريخي المميز، حيث تحتل مكانة خاصة في قلوب المواطنين نظرًا لارتباطها برحلة العائلة المقدسة، مما يجعلها مقصدًا سنويًا لآلاف الزائرين، خاصة خلال فترة صوم العذراء التي تشهد طقوسًا دينية وروحانية مميزة.

ووجّه المحافظ رئيس حي شرق شبرا الخيمة بتكثيف الجهود وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لتأمين محيط الكنيسة وتسهيل حركة الزوار، مؤكدًا أهمية التواجد الميداني والمتابعة المستمرة على مدار أيام الاحتفالات، لضمان راحة وسلامة الزائرين.

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