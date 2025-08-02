سكرتير بني سويف يتفقد جاهزية لجان انتخابات الشيوخ

تفقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، عددًا من المقار الانتخابية بدائرة الفشن، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمتابعة الاستعدادات النهائية الخاصة بتجهيز اللجان والمقار الانتخابية، تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي ستُجرى داخل البلاد يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري.

سكرتير بني سويف يراجع جاهزية لجان الشيوخ بالفشن

وخلال جولته، زار السكرتير العام المساعد لـ محافظة بني سويف، مدرسة البرقي، حيث اطمأن على مدى جاهزية المقار لاستقبال الناخبين، موجها بضرورة استكمال أعمال النظافة ورفع الإشغالات من محيط اللجان، والتأكد من توافر إضاءة مناسبة داخل وخارج المقرات، إلى جانب مراجعة أعمال الصيانة العامة، وتوفير وسائل التهوية الجيدة واشتراطات الحماية المدنية، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومجهزة للناخبين وأطقم الإشراف على العملية الانتخابية.

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة من المتابعات اليومية التي تنفذها محافظة بني سويف ميدانيًا، حرصًا على تهيئة المناخ الملائم لسير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر، والتأكد من عدم وجود أي معوقات قد تؤثر على انتظام التصويت أو راحة المواطنين خلال عملية الإدلاء بأصواتهم.

ورافق السكرتير العام المساعد ببني سويف، خلال الجولة كل من: علي حماد، رئيس مركز ومدينة الفشن، وعلاء عيد، مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، إلى جانب عدد من مسؤولي الوحدة المحلية والجهات المعنية، الذين شاركوا في الوقوف على مدى تنفيذ التوجيهات وضمان جاهزية المقار على الوجه الأمثل.

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