رئيس هيئة الدواء: مد مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية شهرين (فيديو)

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الأدوية منتهية الصلاحية تمثل خطرا حقيقيا على صحة المواطن المصري، مشددا على ضرورة التخلص الآمن منها وعدم تداولها تحت أي ظرف.

وأوضح الغمراوي في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم، أن هيئة الدواء تضطلع بدور رقابي كامل على عمليات سحب الأدوية غير الصالحة من السوق، لضمان حماية الصحة العامة ومنع تسرب أي مستحضرات دوائية منتهية الصلاحية للمواطنين.

وأعلن رئيس الهيئة مد فترة المبادرة القومية لسحب الأدوية منتهية الصلاحية لمدة شهرين إضافيين، لإتاحة الفرصة أمام المزيد من الصيدليات وشركات التوزيع للتخلص الآمن من تلك المستحضرات، ضمن خطة شاملة لتأمين سوق الدواء المصرية ورفع كفاءة المنظومة الدوائية.

