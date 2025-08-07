هيئة الدواء: عقوبات ضد الصيدليات غير المشاركة بمبادرة التخلص من العبوات منتهية الصلاحية

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أن مبادرة التخلص من الأدوية منتهية الصلاحية بالصيدليات تشمل إرجاع نسب من تلك الأدوية إلى الشركات المنتجة، بهدف ضبط السوق وضمان تداول مستحضرات آمنة وفعالة.

وأضاف رئيس هيئة الدواء في مؤتمر صحفي عقدته الهيئة اليوم بمقر الهيئة بالمنصورية، أن الصيدليات غير المشاركة ضمن المبادرة وقعت على إقرارات رسمية تؤكد خلوها من أي أدوية منتهية الصلاحية.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه في حال رصد أدوية منتهية الصلاحية داخل الصيدليات المشاركة في المبادرة لم تسجل، فسيتم اتخاذ إجراءات رقابية صارمة بحق المخالفين.

وأوضح أن الهيئة مستمرة في متابعة عمليات السحب وتنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة بالتنسيق مع الشركات وشركات التوزيع.

