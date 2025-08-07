"الطفولة والأمومة" يحبط محاولة زواج طفلتين بمحافظتي دمياط وجنوب سيناء

أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، إحباط محاولتي زواج لطفلتين أحدهما تبلغ من العمر ١٦ عامًا، بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، والثانية ١٥ عاما بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء بعد اعتزام أهليتهما تزويجهما قبل بلوغهما السن القانونية.

اعتزام أهلية الطفلة الأولي بمحافظة دمياط على تزويجها بالفعل وتحدد موعد لزفافها

وأوضحت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن الإدارة العامة لنجدة الطفل، تلقت بلاغين عبر الخط الساخن 16000، وبإحالتهما إلى وحدة حماية الطفل العامة بمحافظتي دمياط وجنوب سيناء للتأكد من صحتهما واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لحماية الطفلتين، مشيرة إلى أنه تبين اعتزام أهلية الطفلة الأولى بمحافظة دمياط على تزويجها بالفعل وتحدد موعد لزفافها مساء أمس الأربعاء الموافق ٦ أغسطس الجاري بإحدى القاعات بمركز كفر سعد، وبناء عليه تم إبلاغ النيابة العامة حيث باشرت النيابة العامة إجراءاتها.



وأضافت أن الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة جنوب سيناء أفادت بقيام أهلية طفلة بمدينة الطور بخطبتها لأحد الأشخاص والذي يبلغ من العمر ٢٩ عاما ومتزوج من أخرى؛ وأن الأسرة أفادت بأنها كانت مجرد خطبة وتم فسخها، وبناء عليه تم إبلاغ النيابة العامة حيث باشرت النيابة العامة بمركز ومدينة كفر سعد ومدينة الطور إجراءاتها.

وأشار الدكتور وائل عبد الرازق الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى أنه تمت مخاطبة مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين في الواقعتين، وتقديم الدعم اللازم للطفلتين، حيث تحرر محضرين بكل من مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط، وقسم الطور بمحافظة جنوب سيناء، وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعتين، ووقع الأهلية إقرار بعدم إتمام الزواج قبل بلوغ السن القانونية.

ووجه المجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر والتقدير إلى النيابة العامة "مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين" بمكتب النائب العام لجهودهم المضنية لحماية الأطفال وتحقيق المصلحة الفضلى لهم، وإلى وحدتى حماية الطفل العامة بمحافظتى دمياط جنوب سيناء ووحداتهما الفرعية، لجهودهما في تقديم الدعم اللازم للأطفال.

ومن جانبه أوضح صبري عثمان مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن زواج الأطفال دون السن القانوني هو مخالفة لأحكام المادة 96 من قانون الطفل والتي حددت حالات تعريض الطفل للخطر، كما أنه مخالف لحكم المادة 31 مكرر من قانون الأحوال المدنية والتي تتناول حظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة من الجنسين، مؤكدا على أن الإدارة العامة لنجدة الطفل تعمل بكل جهد لحماية الأطفال المعرضين للخطر، مناشدًا المواطنين بضرورة التواصل والإبلاغ عن مثل هذه الوقائع من خلال خط نجدة الطفل 16000 والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم 01102121600، أو من خلال الرسائل على صفحة الفيسبوك الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.

