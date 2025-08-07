رئيس هيئة الدواء يكشف مستجدات نواقص الأدوية وتوفيرها في السوق المصري

يعقد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية مؤتمر صحفي بعد قليل بمقر الهيئة بالمنصورية.

ويتضمن المؤتمر الحديث عن مبادرة سحب الأدوية منتهية الصلاحية من السوق المصري، واستعراض تطورات دستور الدواء المصري وأبرز الإنجازات في القطاع الدوائي.

كما يتناول المؤتمر أحدث مستجدات نواقص الأدوية وتوافرها محليًا، واستعراض ما تم في منظومة الدفع الإلكتروني.

منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت أنها تعاملت بكفاءة عالية مع ما يقرب من 13700 استفسار وشكوى منذ تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وحتى نهاية يونيو 2025، محققة نسبة إنجاز تقترب من 100%، وذلك في إطار تعزيز مبدأ الشفافية بما يعزز ثقة المواطنين ويحقق رضاهم عن جودة الخدمات.

وتأتي هذه الجهود بناءً على توجيهات الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في تسهيل تواصل المواطنين مع مختلف الجهات وحل المشكلات بسرعة، استنادًا إلى قرارات رئيس الجمهورية رقم (314) لسنة 2017، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1855) لسنة 2017، وقرار مجلس الوزراء رقم (2564) لسنة 2024.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنه في النصف الأول من عام 2025 تم استقبال نحو 1500 استفسار وشكوى عبر المنظومة الموحدة، تناولت بشكل رئيسي موضوعات توافر المستحضرات الدوائية، والإبلاغ عن مخالفات خاصة بالمستحضرات أو المنشآت الصيدلية، إلى جانب استفسارات عامة متعلقة بالرقابة والجودة، تم توزيع هذه الشكاوى والاستفسارات على الإدارات المعنية، والتعامل معها بسرعة وفاعلية، وفقًا لأعلى معايير الجودة والدقة، بما يضمن احترام الخصوصية، وسرية البيانات، وتحقيق العدالة في المعالجة.

وأكدت الهيئة أنها تعاملت مع هذه البلاغات بكفاءة عالية، محققة نسبة إنجاز بلغت قرابة 100%، من خلال تحسين مستمر ورفع كفاءة الخدمات، وتدريب مستمر للكوادر البشرية بهدف تحسين سرعة وكفاءة الاستجابة، ومتابعة دقيقة من القيادات على كافة المستويات لضمان معالجة الشكاوى والوقوف على أسبابها الجذرية، ودعم سبل التواصل المجتمعي في إطار من الخصوصية، والسرية، والمساواة، بما يتوافق مع أحكام الدستور والقانون.

