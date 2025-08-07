الخميس 07 أغسطس 2025
بسبب علبة سجائر، نهاية صادمة لحياة شاب على يد صديقه في سفاجا

إسعاف
إسعاف

أمرت النيابة العامة بمحافظة البحر الأحمر، بإحالة عاطل إلى محكمة الجنايات، بتهمة قتل صديقه والتخلص من جثته في الشارع، إثر مشادة كلامية بين الطرفين بسبب علبة سجائر.

 أنهى حياة صديقه بسبب علبة سجائر 

تعود تفاصيل الجريمة إلى بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية يفيد بالعثور على جثة شاب غارق في دمائه بأحد شوارع مدينة سفاجا.

نهاية صادمة لـ شاب فى سفاجا 

وبالانتقال إلى موقع البلاغ وإجراء التحريات، تبين أن الجثة تعود لشاب يبلغ من العمر 28 عامًا، وأنه قُتل داخل شقة سكنية على يد صديقه، عقب خلاف مفاجئ نشب بينهما حول اختفاء علبة سجائر.

"كلنا واحد"، الداخلية تدفع بمنافذ متحركة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

خلافات قديمة تنتهي بمأساة، مقتل أربعيني على يد شقيقه في مشاجرة عائلية بأسيوط

تفاصيل الجريمة واعتراف المتهم

وأوضحت التحريات أن المتهم قام بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلسلة حديدية، ثم قام بتقييده، ما أدى إلى وفاته في الحال متأثرًا بإصاباته، وبعد الجريمة، أقدم المتهم على نقل الجثة وإلقائها في أحد شوارع المدينة  لإخفاء معالم الجريمة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه خلال ساعات من وقوع الحادث. وبمواجهته، اعترف تفصيليًا بارتكابه للجريمة وذكر دوافعه وما جرى داخل الشقة.

تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

