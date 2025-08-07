الخميس 07 أغسطس 2025
خلافات قديمة تنتهي بمأساة، مقتل أربعيني على يد شقيقه في مشاجرة عائلية بأسيوط

اسعاف
اسعاف

شهدت منطقة مساكن ويصا بحي غرب أسيوط، جريمة مأساوية راح ضحيتها رجل في العقد الخامس من عمره، بعدما اعتدى عليه شقيقه الأصغر خلال مشاجرة اندلعت بينهما داخل منزل الأسرة بسبب خلافات عائلية قديمة.

زحام في هذه المناطق، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة

ضبط 170 تاجر مخدرات و33 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

تحرك أمني سريع بعد بلاغ النجدة

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمقتل شخص نتيجة مشاجرة داخل شقة سكنية بمساكن ويصا، وعلى الفور انتقلت قوة من قسم الشرطة والمباحث الجنائية إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني بمحيط الواقعة.

تفاصيل الجريمة

كشفت  التحريات المباحث، أن المجني عليه يُدعى "عمرو. ج. ع" 42 عامًا، لقي مقتله متأثرًا بإصابات بالغة بعد مشادة كلامية مع شقيقه الأصغر "محمد. ج. ع" 31 عامًا، تطورت إلى اعتداء جسدي عنيف.

جرى ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

نقل الجثمان للمشرحة والتحقيقات مستمرة

نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى أسيوط العام تحت تصرف النيابة، التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
 

