انهيار عقار سكني في البراجيل

حوادث

انهيار عقار سكني
شهدت منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة صباح اليوم حادثًا جديدًا يُضاف إلى سلسلة انهيارات العقارات القديمة، حيث انهار عقار سكني مكون من طابقين، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، وفقًا لمصادر أمنية وطبية.

وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فورًا، وجارى حصر ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج، بينما تم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع انهيار عقار بعين شمس

انهيار جزئي لعقار بعين شمس وسيارات الإطفاء والإسعاف تهرع إلى المكان

