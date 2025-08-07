ضبط 117 ألف مخالفة مرورية و179 حالة تعاطٍ بين السائقين خلال 24 ساعة

تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الحالة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور بمختلف محافظات الجمهورية، حيث شنت الإدارة العامة للمرور حملات موسعة أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات المتنوعة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ضبط 117 ألف مخالفة مرورية

وأسفرت الحملات عن ضبط 117098 مخالفة مرورية شملت السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما قامت الأجهزة المختصة بفحص 2355 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث تبين إيجابية 179 حالة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

179 حالة تعاط بين السائقين

في سياق متصل، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بمحيط مناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت عن ضبط 1147 مخالفة مرورية، من بينها مخالفات تحميل ركاب، وشروط التراخيص، وعيوب في الأمن والمتانة.

وتم كذلك فحص 195 سائقًا على الطريق نفسه، وتبين إيجابية 22 منهم لتعاطي المواد المخدرة، كما تم ضبط 15 محكومًا عليهم بإجمالي 21 حكمًا قضائيًا، إلى جانب التحفظ على ثلاث مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات بشكل يومي لضبط المخالفين وتعزيز مستويات السلامة المرورية.

