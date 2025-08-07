الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 117 ألف مخالفة مرورية و179 حالة تعاطٍ بين السائقين خلال 24 ساعة

حملة مرورية
حملة مرورية

تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة لضبط الحالة المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق والمحاور بمختلف محافظات الجمهورية، حيث شنت الإدارة العامة للمرور حملات موسعة أسفرت عن ضبط عدد كبير من المخالفات المتنوعة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

الداخلية تكشف تورط التيك توكر مداهم في غسل 65 مليون جنيه

انهيار عقار سكني في البراجيل

ضبط 117 ألف مخالفة مرورية 

وأسفرت الحملات عن ضبط 117098 مخالفة مرورية شملت السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما قامت الأجهزة المختصة بفحص 2355 سائقًا للكشف عن تعاطي المواد المخدرة، حيث تبين إيجابية 179 حالة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

179 حالة تعاط بين السائقين

في سياق متصل، واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بمحيط مناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت عن ضبط 1147 مخالفة مرورية، من بينها مخالفات تحميل ركاب، وشروط التراخيص، وعيوب في الأمن والمتانة.

وتم كذلك فحص 195 سائقًا على الطريق نفسه، وتبين إيجابية 22 منهم لتعاطي المواد المخدرة، كما تم ضبط 15 محكومًا عليهم بإجمالي 21 حكمًا قضائيًا، إلى جانب التحفظ على ثلاث مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع استمرار الحملات بشكل يومي لضبط المخالفين وتعزيز مستويات السلامة المرورية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مخالفات مرورية حملات المرور اليوم فحص السائقين المخدرات مخالفات الطريق الدائري حملات الانضباط المروري تجاوز السرعة في مصر السير بدون رخصة أخبار المرور في مصر

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تورط التيك توكر مداهم في غسل 65 مليون جنيه

انهيار عقار سكني في البراجيل

بسبب علبة سجائر، نهاية صادمة لحياة شاب على يد صديقه في سفاجا

"كلنا واحد"، الداخلية تدفع بمنافذ متحركة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة

خلافات قديمة تنتهي بمأساة، مقتل أربعيني على يد شقيقه في مشاجرة عائلية بأسيوط

زحام في هذه المناطق، حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة

ضبط 170 تاجر مخدرات و33 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

حملة أمنية في أسوان تضبط 3 قضايا مخدرات وتنفيذ 610 أحكام قضائية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: جريمة أسرية بشعة في الغربية بسبب الإيدز، مصرع رئيس مباحث الشهداء، البلوجر "أم خالد" تثير الجدل بعد خبر ضبطها

الداخلية تكشف تورط التيك توكر مداهم في غسل 65 مليون جنيه

بسبب زيادة نسب الرسوب، مطالب برلمانية بإعادة النظر في شروط القبول بكليات الطب

الفلوس دي تعبي وشقايا، نص أقوال التيك توكر شاكر في اتهامه بغسل الأموال

أول إجراء من بدرية طلبة ضد مروجي شائعة اتهامها بقتل زوجها

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

الأطباء يحذرون من هذه العلامات، لحظة إصابة وزير صربي بسكتة دماغية على الهواء (فيديو)

رئيس الوزراء يصدر 3 قرارات جديدة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المالية

من قصص القرآن الكريم.. سيدنا يوسف، هكذا واجه الرسول ابن الرسول فتنة امرأة العزيز

تفسير رؤية البلح الأصفر بالمنام، انتظر ترقية في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads