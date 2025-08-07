الخميس 07 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

زحام في هذه المناطق، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة

زحام مرورى
زحام مرورى

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية مرتفعة وحالة من التكدس، بالتزامن مع الذروة الصباحية وخروج الموظفين، ما تسبب في بطء حركة السيارات وتكدسات في عدة مناطق حيوية وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتنظيم حركة السيارات.

الطريق الدائري ومحور صفط اللبن في المقدمة

 سجل الطريق الدائري تكدسات متحركة، خاصة في المنطقة الممتدة من نزلة البحر الأعظم حتى الدقي وميدان الجلاء، ونزلة كورنيش المعادي، وامتداد طريق الكورنيش من منطقة وسط البلد حتى منطقة الملك الصالح، وسط محاولات من رجال الإدارة العامة للمرور لتسيير الحركة. 

كما ظهرت كثافات ملحوظة على محور صفط اللبن للقادم من الطريق الدائري باتجاه شارع السودان، كما تباطئت حركة السيارات بمحيط جامعة القاهرة وكوبرى الجلاء، وشارع التحرير بمنطقة الدقي.

كوبري أكتوبر وصلاح سالم.. تباطؤ ملحوظ


وتباطأت حركة السير أعلى كوبري أكتوبر، في الاتجاهين، وبشكل خاص في منطقة الوصلة المعلقة وعبدالمنعم رياض. كما رُصد زحام في محور صلاح سالم، خاصة في الاتجاه القادم من مطار القاهرة وصولًا إلى كوبري الفردوس.

شارع جامعة الدول العربية وكورنيش النيل


 شهدت منطقة جامعة الدول العربية ازدحامًا واضحًا، لا سيما أمام ميدان سفنكس وامتداد شارع البطل أحمد عبد العزيز. فيما ظهرت كثافات مرورية أمام مبنى ماسبيرو على كورنيش النيل وحتى منطقة المعادي.

ضبط 170 تاجر مخدرات و33 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

حملة أمنية في أسوان تضبط 3 قضايا مخدرات وتنفيذ 610 أحكام قضائية

المرور يناشد قائدي المركبات بتجنب المحاور المزدحمة

 وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات رجال المرور، واتباع الطرق البديلة لتجنب الزحام، مع الاعتماد على تطبيقات الملاحة لمتابعة الحالة المرورية أولًا بأول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور الشوارع الرئيسية الخدمات الأمنية والمرورية الحالة المرورية شارع جامعة الدول العربية شارع جامعة الدول شارع التحرير محور صلاح سالم محور صفط اللبن وكورنيش النيل ميدان سفنكس

مواد متعلقة

ضبط 170 تاجر مخدرات و33 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

حملة أمنية في أسوان تضبط 3 قضايا مخدرات وتنفيذ 610 أحكام قضائية

القبض على التيك توكر طارق بلاك ويل بتهمة بث مقاطع مسيئة على السوشيال ميديا

أخبار الحوادث اليوم.. إحباط محاولة تهريب مخدرات بـ 35 مليون جنيه.. القبض على "بيتر تاتو" وأم عمر فراولة.. وبلاغ ضد مونلي شريك سوزي الأردنية

القبض على شخصين اعتديا على آخر بالضرب بعد مشادة على أولوية المرور في الفيوم

سبق اتهامه في قضايا آداب، الداخلية تكشف تفاصيل ضبط البلوجر بيتر تاتو

القبض على البلوجر خالد الرسام في المنيا بتهمة نشر محتوى مخالف للآداب العامة

إصابة 4 أشخاص في تصادم ثلاث سيارات بمدينة أسوان الجديدة

الأكثر قراءة

أخبار مصر: جريمة أسرية بشعة في الغربية بسبب الإيدز، مصرع رئيس مباحث الشهداء، البلوجر "أم خالد" تثير الجدل بعد خبر ضبطها

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

هيتأخر شوية، موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

انخفاض جديد في البيضاء والبلدي يحافظ على ارتفاعه، سعر الفراخ البيضاء اليوم الخميس

قرار جمهوري لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة

انخفاض مؤقت، درجة الحرارة اليوم الخميس في محافظات مصر

أسعار الخضار اليوم الخميس، ارتفاع 6 أصناف وانخفاض الطماطم والبصل والليمون

زحام في هذه المناطق، حالة المرور اليوم في القاهرة والجيزة

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الأربعاء 6/8/2025

لماذا لا تتحرك قضايا الزنا تلقائيًا في مصر؟

مؤشرات تنسيق طب بشري "خاص" 2025 وشروط التقديم

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

المزيد

انفوجراف

قصة ولا في الخيال.. سوزي الأردنية غسلت 15 مليون جنيه في العقارات وآخر مفاجآت شاكر وأم مكة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 7 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads