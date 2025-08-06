3 محامين عرب يتقدمون بطلبات للدفاع عن البلوجر شاكر

كشفت مصادر قضائية أن 3 محامين عرب تقدموا بطلبات إلى نقابة المحامين ووزارة العدل للحصول علي التصريحات الرسمية للانضمام إلى فريق الدفاع عن التيك توكر محمد شاكر، والمتهم بغسيل الأموال ونشر محتوى مسيء للمجتمع وحيازة مخدرات وسلاح ناري.

القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله

وكان قطاع مكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي للمحتوى المخالف للقيم والمبادئ المجتمعية بوزارة الداخلية، القى القبض على صانع المحتوى المعروف باسم " البلوجر شاكر" ومدير أعماله، وذلك بعد ورود عدة بلاغات تفيد بقيامه بنشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن اعتداءً على القيم الأسرية وإساءة استخدام منصات التواصل.

وعقب تقنين الإجراءات، لاحقت قوات الشرطة المتهمين وضبطتهم بمحافظة القاهرة، حيث عُثر بحوزة التيك توكر محمد شاكر على سلاح ناري غير مرخص، كما تم ضبط كمية من مخدري الحشيش والأيس بحوزته ومدير أعماله.

البلوجر: “الحشيش للتعاطي بقصد التفاريح”

ونفى البلوجر شاكر نشره أي محتوى مخل، قائلا: “عمري ما قلت كلمة عيب في لايفاتي ولما كنت بلاقي حد هيتجاوز كنت بوقفه عند حده”.

وأضاف البلوجر شاكر أن أحد منافسيه هو من حاول الإيقاع به، وقد يكون قد وضع له السلاح في السيارة نافيا صلته به، مشيرا إلى أنه يتعاطى مخدر الحشيش من باب التفاريح.

لايفات التيك توك مصدر رزقي

وعن مصادر دخله، أكد أنه لا يعمل وأن ما يجنيه من خلال البث المباشر التي يظهر فيها عبر منصة “التيك توك”، وقد اشترى عددا من العقارات وسيارة ملاكي وعددا من الهواتف المحمول ماركة آيفون قائلا إنه يتلقى هدايا من شخصيات ليست مصرية بالملايين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في رصد وضبط أي ممارسات إلكترونية تمس القيم والأخلاق العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مرتكبيها

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