الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

القبض على التيك توكر طارق بلاك ويل بتهمة بث مقاطع مسيئة على السوشيال ميديا

ضبط التيك توكر طارق
ضبط التيك توكر طارق بلاك

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على التيك توكر المعروف باسم طارق بلاك ويل، بعد تداول عدد من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت محتوى خادشًا ومخالفًا لقيم وتقاليد المجتمع المصري.

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وجاءت عملية القبض عليه  في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة ما يتم تداوله على منصات السوشيال ميديا، ورصد أي ممارسات تضر بالأمن المجتمعي أو تسهم في نشر الفوضى والانحلال الأخلاقي، خاصة من قبل صناع المحتوى الذين يتعمدون جذب الانتباه بمضامين صادمة بهدف تحقيق نسب مشاهدة عالية دون اعتبار للآثار القانونية أو المجتمعية لما ينشرونه.

وذكرت مصادر أمنية أنه تم تحديد مكان وجود المتهم والقبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة التي ستباشر استجوابه في الاتهامات المنسوبة إليه.

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السوشيال ميديا تحقيق نسب مشاهدة صناع المحتوي محتوى خادش وزارة الداخلية

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