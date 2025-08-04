حبس التيك توكر محمد عبد العاطي 4 أيام بتهمة نشر محتوى خادش للحياء

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس صانع المحتوى المعروف على مواقع التواصل الاجتماعي، محمد عبد العاطي، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وذلك على خلفية اتهامه بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء ومخالفة للآداب العامة.

حبس "التيك توكر" محمد عبد العاطي

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم، بعد تداول مقاطع مصورة عبر منصة "تيك توك" ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، ظهر فيها وهو يستخدم عبارات خارجة وإيحاءات منافية لقيم وعادات المجتمع المصري.

وأفادت التحقيقات الأولية بأن المتهم استغل حساباته على مواقع التواصل لبث محتوى اعتبره عدد من المحامين تحريضًا على الفسق والفجور، حيث تقدموا ببلاغات رسمية إلى الجهات المختصة تطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، في ضوء ما تم رصده من مخالفات قانونية تتعلق بالإساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وانتهاك القيم الأسرية والمعايير الأخلاقية المنصوص عليها في القوانين المصرية.

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