الأربعاء 06 أغسطس 2025
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم.. إحباط محاولة تهريب مخدرات بـ 35 مليون جنيه.. القبض على "بيتر تاتو" وأم عمر فراولة.. وبلاغ ضد مونلي شريك سوزي الأردنية

أخبار الحوادث اليوم،
أخبار الحوادث اليوم، فيتو

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر أم عمر فراولة

كشفت وزارة الداخلية ، تفاصيل القبض على أم عمر فراولة صانعة محتوى لنشرها مقاطع تتنافى مع قيم المجتمع.

إحباط محاولة تهريب مخدرات بـ 35 مليون جنيه إلى داخل البلاد بالسويس (صور)

وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة قاصمة لتجار السموم، بعد نجاحها في ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تخصصت في جلب المواد المخدرة والاتجار بها بمحافظة السويس.

ضبط تشكيل عصابي لسرقة قضبان السكك الحديدية في الغربية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مجموعة من الأشخاص أثناء قيامهم بسرقة قطع حديدية من قضبان قديمة تابعة لهيئة السكك الحديدية بمحافظة الغربية.

القبض على "بيتر تاتو" لاتهامه بنشر محتوى خادش وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على البلوجر بيتر تاتو، لاتهامه بنشر محتوى خادش وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ضبط شقيقين بالقاهرة افتعلا واقعة سرقة مسن ونشرا الفيديو طمعًا في المشاهدات

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مدعوم بمقطع فيديو يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بسرقة مسن بالإكراه في محافظة القاهرة.

إحالة أوراق 4 عاطلين للمفتي، استدرجوا شخصا وقتلوه بالقليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، إحالة أوراق 4 عاطلين لمفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، على ما اقترفوه، لاستدراجهم شخصا لمنزل أحدهم وقتله بأعيرة نارية، وذلك بسبب خلاف سابق بينهما، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

بلاغ لشرطة الآداب ضد البلوجر مونلي شريك سوزي الأردنية

تقدم محام ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الآداب ضد مونلي صديق  البلوجر سوزي الاردنية يتهمه بتقديم محتوى خادش للحياء وإساءة استعمال الإنترنت.

تورطت فى غسيل أموال بـ 15 مليون جنيه، الداخلية تكشف مفاجأة في قضية سوزي الأردنية

كشفت التحقيقات في قضية سوزى الأردنية عن مفاجأة صادمة، حيث أشارت إلى أنها تورطت فى جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإليكترونية

التيك توكر شاكر في قبضة النيابة، اتهامات بغسيل أموال وفحص مصادر دخله

تواصل نيابة الشئون الاقتصادية والتجارية التحقيق مع التيك توكر محمد شاكر، حيث أرسلت إلى مباحث الأموال العامة للتحري عن مصادر دخل “التيك توكر” الشهير.

مجلس الدولة: اطمئنان القاضي لاعتراف المتهم يؤخذ به سواء صدر أمامه أو في التحقيقات

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أن قضائها استقر على أنه متى تحقق قاضى الموضوع، أن الاعتراف الصادر من المتهم، سليم مما يشوبه، واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في إدانة المحال المعترف سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر أمامه أو في أثناء التحقيق مع المحال.

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