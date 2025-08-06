أخبار الحوادث اليوم.. إحباط محاولة تهريب مخدرات بـ 35 مليون جنيه.. القبض على "بيتر تاتو" وأم عمر فراولة.. وبلاغ ضد مونلي شريك سوزي الأردنية

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت وزارة الداخلية ، تفاصيل القبض على أم عمر فراولة صانعة محتوى لنشرها مقاطع تتنافى مع قيم المجتمع.

وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة قاصمة لتجار السموم، بعد نجاحها في ضبط بؤرة إجرامية شديدة الخطورة تخصصت في جلب المواد المخدرة والاتجار بها بمحافظة السويس.

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر مجموعة من الأشخاص أثناء قيامهم بسرقة قطع حديدية من قضبان قديمة تابعة لهيئة السكك الحديدية بمحافظة الغربية.

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على البلوجر بيتر تاتو، لاتهامه بنشر محتوى خادش وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مدعوم بمقطع فيديو يتضمن الادعاء بقيام أحد الأشخاص بسرقة مسن بالإكراه في محافظة القاهرة.

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، إحالة أوراق 4 عاطلين لمفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، على ما اقترفوه، لاستدراجهم شخصا لمنزل أحدهم وقتله بأعيرة نارية، وذلك بسبب خلاف سابق بينهما، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

تقدم محام ببلاغ للإدارة العامة لمباحث الآداب ضد مونلي صديق البلوجر سوزي الاردنية يتهمه بتقديم محتوى خادش للحياء وإساءة استعمال الإنترنت.

كشفت التحقيقات في قضية سوزى الأردنية عن مفاجأة صادمة، حيث أشارت إلى أنها تورطت فى جريمة غسيل أموال من خلال نشاطها على المواقع الإليكترونية

تواصل نيابة الشئون الاقتصادية والتجارية التحقيق مع التيك توكر محمد شاكر، حيث أرسلت إلى مباحث الأموال العامة للتحري عن مصادر دخل “التيك توكر” الشهير.

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة أن قضائها استقر على أنه متى تحقق قاضى الموضوع، أن الاعتراف الصادر من المتهم، سليم مما يشوبه، واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في إدانة المحال المعترف سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر أمامه أو في أثناء التحقيق مع المحال.

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