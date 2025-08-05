الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

جهود أمنية مكثفة لكشف غموض العثور على جثة مسن قرب محطة مترو المعادي

العثور على جثة، جريمة
العثور على جثة، جريمة في المعادي، جثة مسن، محطة مترو المعادي

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة جهودها لكشف ملابسات واقعة العثور على جثة رجل مسن ملقاة في الشارع بالقرب من محطة مترو المعادي، في ظروف غامضة.

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وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من قسم شرطة المعادي، يفيد بالعثور على جثة شخص مسن ملقاة بمحيط محطة مترو المعادي. وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن الجثة لرجل مسن، يرتدي كامل ملابسه، وبها آثار جروح ظاهرية في أنحاء متفرقة من الجسد، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وجارٍ تفريغ كاميرات المراقبة في محيط موقع العثور على الجثة، وسماع أقوال شهود العيان، لتحديد ملابسات الواقعة ومعرفة ما إذا كانت هناك شبهة جنائية.
 

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