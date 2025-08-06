الأربعاء 06 أغسطس 2025
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حوادث

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة مسن مقتولا في المعادي

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة مسن مقتولا بـمنطقة المعادي.

العثور على جثة مسن بالمعادي 

تلقى قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة مسن بميدان محطة المعادي بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن بميدان محطة المعادي به جروح متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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