أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل ضبط محمد عبد العاطي وشاكر وقمر الوكالة وعلياء قمرون.. دعوى لـ حجب "التيك توك".. وحقيقة هروب نزلاء من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز بلبيس، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة ورصد الوقائع التي تمس الأمن العام.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، القبض على البلوجر محمد عبد العاطي، على خلفية نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، ومضامين تُعد خروجًا على الآداب العامة، فضلًا عن إساءة استخدام وسائل التواصل بشكل يخالف القوانين المنظمة.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله سائق ميكروباص أثناء محاولته الاعتداء على أحد الأشخاص باستخدام قطعة حديدية، وذلك في نطاق محافظة الغربية.

قررت محكمة جنايات بنها – الدائرة الأولى جنايات مستأنف، إحالة أوراق المتهم "م.ص.م"، فني صباغة 39 عامًا، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل فتاة عمدًا خنقًا وإشعال النيران بجثتها، وذلك على خلفية مطالبتها له بالزواج عقب علاقة عاطفية جمعتهما.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على طرفى مشاجرة مسلحة تسببت فى إصابة طفلة بطلق نارى بمحافظة قنا.

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 9 سبتمبر المقبل، أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد مهران، للمطالبة بحجب منصة “التيك توك” أو إخضاعها لضوابط قانونية ومعايير أخلاقية تتوافق مع القيم والعادات والتقاليد المجتمعية، وكذلك النصوص الشرعية والمبادئ الدينية.

نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية ، جملةً وتفصيلًا، صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الادعاء بمحاولة اثنين من النزلاء الهروب من محبسهما داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه ضربات استباقية قوية ضد أوكار الجريمة، لا سيما تلك المتورطة في جلب وترويج السموم البيضاء وحيازة الأسلحة غير المرخصة؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة وتجفيف منابع الاتجار بالمواد المخدرة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله لنشرهما محتوى يسيء للقيم الأسرية وحيازتهما مواد مخدرة وسلاح ناري.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدي الخطورة جلب كمية كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة، تقدر قيمتها المالية بحوالي 22 مليون جنيه، وذلك في إطار استمرار جهود الدولة لمكافحة جرائم الاتجار في السلاح وملاحقة الخارجين عن القانون.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات القبض على البلوجر علياء قمرون بسبب نشرها فيديوهات خادشة للحياء.

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