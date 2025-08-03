أخبار الحوادث اليوم: تفاصيل ضبط محمد عبد العاطي وشاكر وقمر الوكالة وعلياء قمرون.. دعوى لـ حجب "التيك توك".. وحقيقة هروب نزلاء من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بسبب خلافات ميراث
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر وقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة مركز بلبيس، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة ورصد الوقائع التي تمس الأمن العام.
القبض على البلوجر محمد عبد العاطي لنشره محتويات خادشة وإساءته استخدام مواقع التواصل
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، القبض على البلوجر محمد عبد العاطي، على خلفية نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، ومضامين تُعد خروجًا على الآداب العامة، فضلًا عن إساءة استخدام وسائل التواصل بشكل يخالف القوانين المنظمة.
الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق ميكروباص بحديدة على راكب في الغربية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله سائق ميكروباص أثناء محاولته الاعتداء على أحد الأشخاص باستخدام قطعة حديدية، وذلك في نطاق محافظة الغربية.
إحالة أوراق فني صباغة للمفتي بتهمة قتل فتاة وإشعال النيران بجثتها
قررت محكمة جنايات بنها – الدائرة الأولى جنايات مستأنف، إحالة أوراق المتهم "م.ص.م"، فني صباغة 39 عامًا، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل فتاة عمدًا خنقًا وإشعال النيران بجثتها، وذلك على خلفية مطالبتها له بالزواج عقب علاقة عاطفية جمعتهما.
استجابة لـ"فيتو".. الداخلية تضبط طرفى مشاجرة مسلحة تسببت فى إصابة طفلة بقنا
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على طرفى مشاجرة مسلحة تسببت فى إصابة طفلة بطلق نارى بمحافظة قنا.
القضاء الإداري ينظر دعوى حجب منصة التيك توك 9 سبتمبر
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 9 سبتمبر المقبل، أولى جلسات الدعوى المقامة من المحامي أحمد مهران، للمطالبة بحجب منصة “التيك توك” أو إخضاعها لضوابط قانونية ومعايير أخلاقية تتوافق مع القيم والعادات والتقاليد المجتمعية، وكذلك النصوص الشرعية والمبادئ الدينية.
مصدر أمني يكشف حقيقة هروب نزلاء من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل
نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية ، جملةً وتفصيلًا، صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الادعاء بمحاولة اثنين من النزلاء الهروب من محبسهما داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
ضربات موجعة للبؤر الإجرامية.. الداخلية تضبط عناصر شديدة الخطورة من تجار المخدرات بعدة محافظات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه ضربات استباقية قوية ضد أوكار الجريمة، لا سيما تلك المتورطة في جلب وترويج السموم البيضاء وحيازة الأسلحة غير المرخصة؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة وتجفيف منابع الاتجار بالمواد المخدرة.
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله، بحوزته مخدرات وسلاح
كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله لنشرهما محتوى يسيء للقيم الأسرية وحيازتهما مواد مخدرة وسلاح ناري.
إحباط تهريب أسلحة نارية غير مرخصة بقيمة 22 مليون جنيه
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من إحباط محاولة عنصرين جنائيين شديدي الخطورة جلب كمية كبيرة من الأسلحة النارية غير المرخصة، تقدر قيمتها المالية بحوالي 22 مليون جنيه، وذلك في إطار استمرار جهود الدولة لمكافحة جرائم الاتجار في السلاح وملاحقة الخارجين عن القانون.
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على علياء قمرون
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات القبض على البلوجر علياء قمرون بسبب نشرها فيديوهات خادشة للحياء.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا