الأحد 03 أغسطس 2025
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حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة مسلحة بالغربية

المتهمان
المتهمان

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين شخصين بالغربية، استخدم خلالها أحد الطرفين سلاحًا أبيض، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط طرفي المشاجرة.

وكشف الفحص الأمني، وتبين أن الطرفين شخصان لهما معلومات جنائية، نشبت بينهما مشادة كلامية إثر احتكاك أثناء سيرهما بمحل الواقعة، تطورت إلى مشاجرة تبادلا خلالها السب والضرب دون وقوع إصابات، فيما قام أحدهما بإشهار سلاح أبيض كان بحوزته، وتم ضبط السلاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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