الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على علياء قمرون

الداخلية تكشف تفاصيل
الداخلية تكشف تفاصيل القبض على علياء قمرون

كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات القبض على البلوجر علياء قمرون بسبب نشرها فيديوهات خادشة للحياء.

 القبض على علياء قمرون

وذكر بيان رسمى؛  أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، وعقب تقنين الإجراءات، وتم ضبط المتهمة مقيمة بالمنوفية.

وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بسبب خلافات ميراث

القبض على البلوجر محمد عبد العاطي لنشره محتويات خادشة وإساءته استخدام مواقع التواصل

وكانت البلوجر علياء قمرون نشرت فيديو مساء أمس زعمت فيه الإفراج عنها من قسم الشرطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القبض على علياء قمرون جهزة الأمن بوزارة الداخلية نشرها فيديوهات خادشة للحياء وإساءة إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى

مواد متعلقة

الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بسبب خلافات ميراث

القبض على البلوجر محمد عبد العاطي لنشره محتويات خادشة وإساءته استخدام مواقع التواصل

كيف تحولت جلسة استشارة قانونية إلى مسرح جريمة دموية؟.. نهاية صادمة لـ محام داخل مكتبه بالإسكندرية.. عمولة 800 ألف كلمة السر.. والمتهمة تكشف تفاصيل المخطط الشيطاني

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة مسلحة بالغربية

ضبط سيدة حاولت إتلاف سيارة نقل باستخدام سلاح أبيض عقب تداول فيديو بالشرقية

الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق ميكروباص بحديدة على راكب في الغربية

ضبط عامل وزوجته تعديا بالضرب على سيدة بسبب خلافات على محل بالغربية

إحالة أوراق فني صباغة للمفتي بتهمة قتل فتاة وإشعال النيران بجثتها

الأكثر قراءة

زغلول صيام: وسام أبوعلي يكشف المستور في الكرة المصرية! أمريكا ترفض قيده بسبب اللعب المالي النظيف.. وإحنا لا لعب مالي نظيف ولا حد بيسأل في حق الدولة!

فاروق جعفر يكشف حقيقة ما أثير عن تدهور الحالة الصحية لـ حسن شحاتة

خلل بترتيب الأسئلة، أزمة نموذج (ج) تشعل الغضب بين أولياء أمور طلاب الثانوية العامة

شاهد، هدف جراديشار في مباراة الأهلي ومنتخب الشباب

الأهلي يتقدم على منتخب الشباب بهدف في الشوط الأول وديا (صور)

ريبيرو يعلن تشكيل الأهلي أمام بتروجيت وديا

قبل ساعات من إعلان الصفقة، الفلسطيني عدي الدباغ يحل 3 أزمات للزمالك

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأحد

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

ذهب بكميات ودولارات بالملايين وأخطر مخدر وسلاح.. مفاجآت في القبض على التيك توكرز.. واعترافات مثيرة بالتحقيقات (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الموز في المنام وعلاقته بقدوم الثروة والرزق الكثير

من قصص القرآن الكريم، هل الأسباط أبناء يعقوب وإخوة يوسف؟ وهل هم أنبياء؟

هل يجوز التيمم حال انقطاع المياه يومًا كاملًا؟ أمينة الفتوى تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads