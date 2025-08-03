الداخلية تكشف تفاصيل القبض على علياء قمرون

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات القبض على البلوجر علياء قمرون بسبب نشرها فيديوهات خادشة للحياء.

القبض على علياء قمرون

وذكر بيان رسمى؛ أنه في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظ إباحية خارجة تتنافى مع قيم المجتمع وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، وعقب تقنين الإجراءات، وتم ضبط المتهمة مقيمة بالمنوفية.

وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو لزيادة نسب المشاهدات على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى وتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت البلوجر علياء قمرون نشرت فيديو مساء أمس زعمت فيه الإفراج عنها من قسم الشرطة.

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