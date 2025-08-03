الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق ميكروباص بحديدة على راكب في الغربية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله سائق ميكروباص أثناء محاولته الاعتداء على أحد الأشخاص باستخدام قطعة حديدية، وذلك في نطاق محافظة الغربية.

بالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، إلا أن أجهزة الأمن نجحت في تحديد وضبط السيارة الميكروباص المستخدمة، وتبيّن أنها سارية التراخيص، كما تم تحديد قائدها وهو سائق مقيم بمحافظة الدقهلية، وتم ضبط القطعة الحديدية التي ظهرت في الفيديو.

فيديو اعتداء سائق ميكروباص بالغربية

وبمواجهته، اعترف السائق بارتكاب الواقعة بعد نشوب مشادة كلامية بينه وبين أحد الركاب تطورت إلى مشاجرة، دون حدوث إصابات، وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق.

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