مصدر أمني يكشف حقيقة هروب نزلاء من أحد مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية ، جملةً وتفصيلًا، صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الادعاء بمحاولة اثنين من النزلاء الهروب من محبسهما داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

وأكد المصدر أن ما تم نشره لا أساس له من الصحة، ويأتي ضمن محاولات الجماعة الإرهابية المستمرة لاختلاق الأكاذيب، ونشر الأخبار الزائفة والمقاطع المفبركة، بهدف إثارة البلبلة والتشكيك في كفاءة مؤسسات الدولة.

وأشار المصدر إلى أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل في مصر مزودة بأحدث أنظمة الحماية والتأمين، وتخضع لإجراءات رقابية صارمة تضمن أعلى مستويات السيطرة والانضباط، وهو ما يتنافى تمامًا مع تلك المزاعم المغرضة.

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