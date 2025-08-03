ضربات موجعة للبؤر الإجرامية.. الداخلية تضبط عناصر شديدة الخطورة من تجار المخدرات بعدة محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه ضربات استباقية قوية ضد أوكار الجريمة، لا سيما تلك المتورطة في جلب وترويج السموم البيضاء وحيازة الأسلحة غير المرخصة؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة وتجفيف منابع الاتجار بالمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، نشاط عدة بؤر إجرامية بمحافظات مختلفة، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، تخصصت في جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها داخل البلاد، إلى جانب حيازتهم لأسلحة نارية دون ترخيص.

ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف تلك البؤر وضبط عناصرها، حيث عُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة بلغ إجماليها 333.5 كيلو جرام من أنواع متعددة (حشيش – هيروين – هيدرو – كوكايين)، بالإضافة إلى أكثر من 13 ألف قرص وأمبول وعقار مخدر ومؤثر.

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري، بينها بندقية آلية وطبنجة وبندقية خرطوش، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 38 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على جهات التحقيق المختصة.

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