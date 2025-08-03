الأحد 03 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضربات موجعة للبؤر الإجرامية.. الداخلية تضبط عناصر شديدة الخطورة من تجار المخدرات بعدة محافظات

الداخلية تضبط عناصر
الداخلية تضبط عناصر شديدة الخطورة، فيتو

واصلت أجهزة وزارة  الداخلية، توجيه ضربات استباقية قوية ضد أوكار الجريمة، لا سيما تلك المتورطة في جلب وترويج السموم البيضاء وحيازة الأسلحة غير المرخصة؛ في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة لملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة وتجفيف منابع الاتجار بالمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، نشاط عدة بؤر إجرامية بمحافظات مختلفة، تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، تخصصت في جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها داخل البلاد، إلى جانب حيازتهم لأسلحة نارية دون ترخيص.

ضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف تلك البؤر وضبط عناصرها، حيث عُثر بحوزتهم على كميات كبيرة من المواد المخدرة بلغ إجماليها 333.5 كيلو جرام من أنواع متعددة (حشيش – هيروين – هيدرو – كوكايين)، بالإضافة إلى أكثر من 13 ألف قرص وأمبول وعقار مخدر ومؤثر.

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 4 ملايين جنيه

أرقام في نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2025.. تخلف 1755 طالب عن التسجيل.. المرحلة الثانية تبدأ الأربعاء المقبل لمدة 5 أيام.. والحد الأدنى 68.75 % للعلمي و64.06% للأدبي

ضبط 10 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري، بينها بندقية آلية وطبنجة وبندقية خرطوش، وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 38 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على جهات التحقيق المختصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تجارة المخدرات ضبط تجار مخدرات وزارة الداخلية عناصر اجرامية حيازة أسلحة حشيش وهيروين مكافحة المخدرات البؤر الإجرامية

مواد متعلقة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله، بحوزته مخدرات وسلاح

"قمر الوكالة" تعترف ببث فيديوهات خادشة للحياء لتحقيق الأرباح وزيادة المشاهدات

"الداخلية": استمرار قوافل الأحوال المدنية لخدمة المواطنين بالمحافظات وخط ساخن لتلقي الطلبات

بعد شاكر ومداهم، الداخلية تضبط "قمر الوكالة" لنشرها مقاطع خادشة للحياء

ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي بتعاملات قيمتها 4 ملايين جنيه

ضبط 10 أطنان دقيق مهرب في حملات تموينية على المخابز خلال 24 ساعة

إحباط تهريب أسلحة نارية غير مرخصة بقيمة 22 مليون جنيه

ضبط 127 ألف مخالفة مرورية و222 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

الأكثر قراءة

رحيل اضطراري، لعنة الأهلي تطارد وسام أبوعلي في أمريكا

رئيس الوزراء يصدر 15 قرارا جديدا

تنسيق كليات المرحلة الأولى 2025 علمي علوم بالدرجات

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على البلوجر شاكر ومدير أعماله، بحوزته مخدرات وسلاح

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات كليات طب أسنان 2025

رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2025

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، مؤشرات تنسيق كلية الطب البشري

لطلاب النظام الحديث، حسب مجموعك، اعرف كليتك بتنسيق الجامعات 2025

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه للسلندرات، سعر الألومنيوم اليوم الأحد

آخر التطورات في سعر النحاس بالسوق اليوم

أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

سعر القصدير بالبورصة العالمية اليوم الأحد 3 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

تنسيق كليات الطب 2025.. طب القاهرة في المقدمة بـ 303.5 درجة.. وأقل حد للقبول في أسوان بـ 298 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الوزير في المنام وعلاقته بزوال الهموم والمشاكل

الإفتاء توضح حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه

تفسير حلم الخناق في المنام وعلاقته بمشاعر مكبوتة وصراعات داخلية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads