القبض على البلوجر محمد عبد العاطي لنشره محتويات خادشة وإساءته استخدام مواقع التواصل

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، القبض على البلوجر محمد عبد العاطي، على خلفية نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء، ومضامين تُعد خروجًا على الآداب العامة، فضلًا عن إساءة استخدام وسائل التواصل بشكل يخالف القوانين المنظمة.

محتوى خادش للحياء

وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم دأب على بث محتوى يتضمن إيحاءات لفظية وسلوكيات غير لائقة، تتنافى مع القيم الأخلاقية والمجتمعية، وتشجع على الانفلات السلوكي، ما أثار استياءً واسعًا بين المتابعين ورواد تلك المنصات.

وكان عدد من المحامين تقدموا ببلاغات رسمية إلى الجهات المختصة، اتهموا فيها محمد عبد العاطي بالتحريض على الفسق والفجور، ونشر محتوى يتعارض مع الآداب العامة ويخدش الحياء العام، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حفاظًا على القيم المجتمعية.

وبعد استصدار إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

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