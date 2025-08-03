بعد شاكر ومداهم، الداخلية تضبط "قمر الوكالة" لنشرها مقاطع خادشة للحياء

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط صانعة المحتوى “قمر الوكالة” بعد تلقي عدد من البلاغات بشأن نشرها مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء وتخالف الآداب العامة، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل بهدف جذب الانتباه وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تم استهداف المتهمة وضبطها، حيث تبين أنها مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتها، أقرت بقيامها بنشر المحتوى المذكور بغرض رفع نسب المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية من خلال منصات التواصل.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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