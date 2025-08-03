إحالة أوراق فني صباغة للمفتي بتهمة قتل فتاة وإشعال النيران بجثتها

قررت محكمة جنايات بنها – الدائرة الأولى جنايات مستأنف، إحالة أوراق المتهم "م.ص.م"، فني صباغة 39 عامًا، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل فتاة عمدًا خنقًا وإشعال النيران بجثتها، وذلك على خلفية مطالبتها له بالزواج عقب علاقة عاطفية جمعتهما.

جاء القرار خلال الجلسة المنعقدة في محكمة جنايات بنها، وتم تحديد جلسة اليوم الثاني من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية رقم 41402 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5029 لسنة 2024 كلي شمال بنها.

وبحسب أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، فإن المتهم قد بيّت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها "ن.م.إ.س"، حيث توجه إلى مسكنها، وقام بخنقها مستخدمًا وسادة، حتى فارقت الحياة، ثم أشعل النار في الغرفة مستخدمًا "قداحة" لإخفاء معالم الجريمة.

وأثبت تقرير الطب الشرعي والأدلة الجنائية أن الوفاة ناتجة عن الخنق وإشعال النار عمدًا، مما تسبب في إصابة المجني عليها بحروق بالغة أودت بحياتها. كما وُجّهت إلى المتهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار، وإشعال النيران عمدًا، وحيازة أداة تستخدم في الاعتداء دون مبرر قانوني.

وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة بإشراف اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية، وبحضور العميد شريف كامل، مفتش مباحث الترحيلات، لضمان انضباط المحاكمة وسلامة سير الجلسات.

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